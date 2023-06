Brasil.- El festival The Town se estrena en septiembre en Sao Paulo (Brasil) con Foo Fighters, Bruno Mars, Maroon 5 o Demi Lovato

Archivo - Cartel completo del festival The Town. - THE TOWN - Archivo

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival The Town se estrenará en septiembre en Sao Paulo (Brasil) con Foo Fighters, Bruno Mars, Maroon 5, Post Malone o Demi Lovato en su cartel, que en total ofrecerá 235 horas de música en directo en seis escenarios.

The Town, impulsado por los creadores de Rock in Rio, se celebrará en concreto los días 2, 3, 7, 9 y 10 de septiembre en el Circuito de Interlagos, un espacio de 360.000 metros cuadrados que albergará los distintos escenarios que estarán inspirados en iconos arquitectónicos de Sao Paulo, según ha informado la organización en un comunicado.

Entre ellos se dividirán las actuaciones, con Foo Fighters como cabeza de cartel. El concierto de la banda tendrá lugar el 9 de septiembre en el escenario Skyline, el principal, mismo en el que tocará Maroon 5 el día 7, Bruno Mars los días 3 y 10, y Post Malone el día 2.

Junto a ellos, formarán también parte del festival artistas como Iggy Azalea, MC Cabelinho, Hariel, MC Ryan SP, Bebe Rexha, Alok, Luísa Sonza, The Chainsmokers, Liam Payne, Ludmilla, Queens Of The Stone Age, Garbage, Pitty, H.E.R., Kim Petras o Iza.

Asimismo, actuarán Racionais & Orquestra Sinfônica Heliópolis, Criolo & Planet Hemp, Orochi & Azzy, Tasha e Tracie & Karol Conka, Seu Jorge, Leon Bridges, Ney Matogrosso, Matuê, NE-YO, Masego, Angélique Kidjo, Maria Rit o Wet Leg, entre otros.

En esta primera edición, el festival espera un impacto económico de 338 millones de dólares (más de 315,9 millones de euros), además de generar más de 19.000 empleos directos.