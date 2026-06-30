Brasil.- La Fundación Botín abre el plazo para el taller 'Los jardines del delirio' de Solange Pessoa en septiembre

SANTANDER 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Botín ha abierto el plazo para inscribirse en el taller 'Los jardines del delirio', que impartirá la artista brasileña Solange Pessoa del 21 al 29 de septiembre.

Desde hace más de cuatro décadas, Pessoa explora las relaciones entre naturaleza, memoria, cuerpo y espiritualidad a través de una obra en la que la materia está en constante transformación, ha indicado la Fundación en nota de prensa.

Se trata del segundo taller organizado por la Fundación este año, tras el 'Moré Moré (Leaky): Santander' que dirigió Yuko Mohri del 1 al 10 de junio, como apoyo al tejido artístico contemporáneo.

Pensado para artistas y estudiantes de artes plásticas y visuales, teatro, cine, filosofía, biología y otras disciplinas interesadas en las relaciones entre arte, naturaleza y ecología, el taller propone una inmersión en la práctica artística de Pessoa.

Durante nueve días, jardines, plazas, parques y otros entornos naturales de Santander y sus alrededores se convertirán en espacios de observación, reflexión y creación, donde los participantes compartirán procesos de trabajo con la artista y experimentarán con distintas formas de acercarse al entorno.

Este taller está vinculado a la primera exposición de Pessoa en España, 'Del día o de la noche', comisariada por Bárbara Rodríguez, directora de exposiciones y de la colección del Centro Botín, que abrirá sus puertas el 10 de octubre en el Centro Botín.

La propia Solange Pessoa seleccionará a un máximo de 15 participantes entre todas las candidaturas recibidas.

Los interesados podrán presentar su solicitud hasta el próximo 17 de agosto y la decisión se dará a conocer durante la semana del 24 de agosto de 2026 a través de la página web de la Fundación Botín y el Centro Botín.

SOLANGE PESSOA

Solange Pessoa (1961, Ferros, Brasil) ha desarrollado desde la década de 1980 una práctica multidisciplinar que abarca la escultura, la pintura, el vídeo, la performance, la instalación y el dibujo.

Su trabajo reúne referencias al modernismo de su país, el barroco colonial y las cosmogonías indígenas, junto a influencias del land art, el arte povera y el surrealismo.

El resultado es un lenguaje artístico propio, en el que materiales orgánicos y minerales adquieren nuevas formas y significados.

Su obra está profundamente vinculada al paisaje y contexto de Minas Gerais, una región de gran riqueza natural, históricamente uno de los principales centros mineros de Brasil.

A través del uso de materiales orgánicos y minerales, tanto efímeros como nobles, la artista establece una relación directa con esta tierra y cultura, evocando procesos de metamorfosis y una relación onírica con el paisaje y la materia.

Actualmente vive y trabaja en Belo Horizonte, Brasil. Desde 1993 ha sido profesora en la Escola Guignard de la Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).