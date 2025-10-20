Joana Castells, Premi Montserrat Franquesa de Traducció 2025 por 'El déu de les falgueres'

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PEN Català ha otorgado a Joana Castells el Premi Montserrat Franquesa de Traducció 2025 por su traducción 'El déu de les falgueres', del brasileño Daniel Galera, publicada por la Editorial Males Herbes.

El jurado ha decidido concederle el premio por una "traducción elegante y rica, que combina con acierto la fluidez del lenguaje y el ritmo narrativo con la complejidad estilística de la obra original", informa el PEN Català en un comunicado este lunes.

Castells ha señalado la importancia de la obra galardonada y el valor de tenerla en catalán: "Da a conocer las voces más relevantes del Brasil actual y recrea un universo de ficción muy bien resuelto que invita a reflexionar sobre temas muy vigentes".