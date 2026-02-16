Kleber Mendonça dirige 'El Agente Secreto': "La extrema derecha brasileña recuperó ideas terribles del régimen militar"

Archivo - El director Kleber Mendonça Filho recibe el Premio a Mejor Director y Premio FIPRESCI antes de la gala de clausura del Festival de Cannes 2025, a 24 de mayo de 2025, en Cannes (Francia). El Festival de Cannes celebra este año su 78ª edición, que - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

El director Kleber Mendonça presenta este viernes 20 de febrero 'El agente secreto', un retrato de la dictadura brasileña de los años 70 que llega a las salas tras triunfar en los Globos de Oro, los Independent Spirit y los Critics' Choice Awards. Con cuatro nominaciones a los Oscar, la cinta utiliza el pasado para explicar el Brasil contemporáneo, ya que, según lamenta el cineasta, "la extrema derecha recuperó ideas terribles" de aquel régimen militar.

"Sufrí muchos ataques de la derecha y quería desarrollar esta película escribiendo sobre el pasado. Pero quedó claro de inmediato que, en realidad, estaba escribiendo sobre el Brasil de hace cinco o diez años. Fue bastante curioso porque parecía que me escondía detrás de lo histórico, pero en realidad estaba escribiendo sobre los años de Bolsonaro", ha asegurado el cineasta en una entrevista con Europa Press.

Mendonça, reconocido en Cannes con el Premio a Mejor Dirección por esta cinta, sostiene que el auge de la extrema derecha en su país trajo consigo "muchas ideas terribles" propias de la dictadura. "Cuando descubrí esto, se volvió más interesante para mí hacer la película como ejercicio de escritura, porque escribía sobre el pasado, pero estaba retratando el Brasil contemporáneo", explica.

En este sentido, el realizador atribuye el reciente éxito internacional del cine brasileño a esta capacidad de dialogar con la historia política del país. Como ejemplo, cita el caso de Walter Salles y su 'Aún estoy aquí', cinta que logró el Oscar a la Mejor Película Internacional y el Goya a la Mejor Película Iberoamericana.

"Es casi como ingeniería inversa. Es difícil entender de dónde vino la idea. Pero tal vez tenga sentido que escribiera esto pensando en lo que estaba sucediendo hoy. Y tal vez eso explique por qué tuvo éxito la película de Walter Salles", indica.

Mendonça lamenta la "amnesia" que ha marcado a la sociedad brasileña durante años, una realidad que 'El agente secreto' refleja a través de las actitudes de sus protagonistas. "Brasil pasó por una ley de amnistía en 1979 que proponía: 'olvidemos todo lo que pasó en el régimen y comencemos de nuevo'. Y creo que eso fue traumático para mi país", subraya Mendonça.

Frente a esa cultura del olvido, el director reivindica la Comisión de la Verdad -en la que participó la expresidenta Dilma Rousseff-, pese a que Jair Bolsonaro la despreciara calificándola de organismo "para gente que busca huesos". "Fue una forma muy abierta y directa de abordar el pasado, pero la extrema derecha dijo que no se debía tomar en serio. Y eso me parece muy fuerte para un país que tiene que mirar atrás y crear memoria", asevera.

Por otro lado, Mendonça advierte sobre el peligro de que versiones "incorrectas" de la historia acaben convertidas en "la versión oficial", ya sea por intereses políticos, por simple diversión o por "anarquía tecnológica". "Tenemos muchas alteraciones de lo que se ha contado. Y esto no se limita solo al texto, también a las imágenes con la IA", alerta el cineasta.

Al respecto, revela que durante la etapa de preproducción de esta película, usaron las redes sociales para encontrar fotos de archivo de Recife (Brasil) desde los 50 hasta los 80. Sin embargo, recientemente notó que las mismas páginas estaban publicando versiones modificadas por inteligencia artificial de calles, parques, cines antiguos y gente en la ciudad.

"Lo que sucederá es que pasará el tiempo y la gente, dentro de 10, 15 o 20 años, comenzará a pensar -porque las personas mayores habrán muerto- que estas imágenes locas de la ciudad son las imágenes reales, pero no lo son", ha alertado.

La película está protagonizada por Wagner Moura, conocido por sus interpretaciones en 'Civil War', 'Tropa de élite' y 'Narcos', un hombre que huye de su pasado y busca refugio en Recife junto a su hijo pequeño. En una atmósfera cargada de paranoia y vigilancia, el protagonista intenta reconstruir su vida en la clandestinidad, mientras la amenaza del régimen y los recuerdos de lo vivido acechan su aparente normalidad en una ciudad que, al igual que el país, se encuentra en plena transformación. 'El Agente Secreto' tuvo su estreno en España en la Sección Perlak del Festival de San Sebastián