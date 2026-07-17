Lolabúm, María Arnal y Monsieur Periné, protagonistas de este sábado en La Mar de Músicas

Monsieur Periné - AYUNTAMIENO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

La programación de La Mar de Músicas continúa este sábado con una nueva jornada marcada por la diversidad de estilos y procedencias, en la que el festival reunirá en Cartagena a artistas de Cabo Verde, Ecuador, Brasil, España, Colombia y Argentina, con actuaciones repartidas entre la plaza del Ayuntamiento, el patio del antiguo CIM, el auditorio Paco Martín y el Castillo Árabe.

Una de las citas de la noche es en el auditorio Paco Martín, donde la cantante y compositora María Arnal presentará 'AMA', su nuevo proyecto artístico, en el que profundiza en la relación entre la voz, la electrónica, la tradición y la experimentación sonora. Tras ella actuará la banda colombiana Monsieur Periné, ganadora de un Latin Grammy, que ofrecerá su característica fusión de pop, jazz manouche, bolero, son y ritmos latinoamericanos.

Antes, la jornada arrancará a las 19.00 horas en la plaza del Ayuntamiento con Fidju Kitxora, un colectivo musical que une Cabo Verde y Lisboa a través de una propuesta que mezcla ritmos tradicionales como el funaná o el semba con sonidos contemporáneos como el afrohouse.

Una hora más tarde será el turno de Lolabúm, una de las bandas más representativas de la escena alternativa ecuatoriana. Formada en Quito en 2014 y liderada por Pedro Bonfim, el grupo combina pop independiente, rock y electrónica con letras de marcado carácter generacional y forma parte del especial que el festival dedica este año a Ecuador.

El patio del antiguo CIM acogerá, a partir de las 21.30 horas, el concierto de la brasileña Mari Froes, una de las voces emergentes de la nueva música brasileña. Su propuesta bebe de la música popular brasileña, la bossa nova y la canción de autor, con un repertorio intimista.

La programación concluirá en el Castillo Árabe con la actuación de Bandalos Chinos, una de las formaciones del nuevo indie latinoamericano. La banda argentina presentará su último trabajo, 'Vándalos', publicado en 2025 y nominado al Latin Grammy, dentro de una gira internacional que durante este año recorre América y Europa.