Su película 'Manas' ha sido nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Goya 2026.

La cineasta brasileña Marianna Brennand vive con emoción y orgullo la nominación al Goya a Mejor Película Iberoamericana de 'Manas', una película que aborda el abuso infantil y la explotación sexual en Brasil que padecen las menores que viven en la isla de Marajó y que califica de "transformadora" al narrar una historia "universal".

"Estamos cansadas de vernos a través de una mirada masculina que nos cosifica. Vivimos en una sociedad patriarcal, machista, donde los hombres creen que tienen derecho sobre nuestras existencias y nuestros cuerpos, y la sociedad los deja impunes. Es algo estructural", ha asegurado Brennand en una entrevista con Europa Press en la Embajada de Brasil en Madrid.

La cineasta afirma que su película muestra una "violencia sistémica contra las mujeres" y lamenta que se trate de una historia "universal", si bien se basa en casos reales de menores de la Isla de Marajó (Brasil).

"Lamentablemente, lo que se muestra en la película sigue ocurriendo hoy. La explotación sexual, la trata de personas y los abusos sexuales en el hogar cometidos por personas en quienes confiamos y que deberían protegernos sigue ocurriendo en todo Brasil, en distintas regiones y contextos, y también en todo el mundo. Por eso, la historia de 'Manas' es tan universal, tan necesaria y urgente", denuncia.

'Manas' --basada en casos reales-- narra la historia de Marcielle, una joven de 13 años que, ante un futuro sin apenas alternativas y atrapada en un entorno de violencia estructural, decide enfrentarse al sistema que oprime a las mujeres de su comunidad. "Fueron diez años de trabajo desde que escuché por primera vez los casos de explotación sexual de chicas y mujeres jóvenes en la Isla de Marajó y decidí que tenía que hablar de ello", ha explicado.

En este sentido, admite que su impulso inicial fue hacer un documental, pero cuando comenzó a investigar entendió que "nunca podría poner a una chica frente a una cámara y pedirle que reviviera una experiencia traumática". "Eso sería muy violento para ellas. Entonces comprendí que la ficción era la única forma posible de contar esta historia", ha detallado.

"'Manas' cuenta una historia muy específica que ocurre en Brasil, en la Isla de Marajó, en la región amazónica, pero que habla de manera universal. Creo que cuanto más local y regional es una historia, más poderosa y universal se vuelve", afirma Brennand.

LA VIOLENCIA SE SIENTE, PERO NO SE VE

El mayor desafío de 'Manas', según su directora, fue cómo trasladar al espectador la violencia que sufren las menores, pero sin mostrarla. "La película es muy sensorial, y usamos el lenguaje cinematográfico para que el espectador entienda lo que vive esa chica sin tener que verlo directamente", comenta. Al respecto, agrega que esto fue una decisión "política" como mujer. "Tenía que contar esta historia respetando los cuerpos y las existencias de las mujeres y niñas, mostrándolas en pantalla de una manera digna", apostilla.

"Desde el inicio, al pensar la película nos enfrentamos a cómo contar una historia tan violenta sin traer más violencia a la pantalla. Especialmente porque la violencia sexual no debería ocurrir jamás. Para mí, como cineasta mujer, recrear una escena de violencia sexual sería absolutamente inaceptable y poco ético", argumenta.

Asimismo, defiende que una historia de violencia se puede contar sin mostrar violencia porque cree que así se podrá lograr "empatía" y conectar con las víctimas. "Con la violencia solemos apartar la vista, nos cuesta hablar y enfrentar la violencia sexual. Pero yo necesitaba que el público mirara, que empatizara con esa chica, que sintiera lo que ella siente. Porque cuando miramos, pensamos, sentimos y podemos transformar y curar", remarca.

Durante la entrevista, Brennand cita a Giselle Pellicot al recordar que "la vergüenza no es de las víctimas sino del que agrede". "Necesitamos educación, cambios de comportamiento, apoyo institucional para las mujeres y víctimas y que los agresores sean castigados", ha reclamado.

Por último, confía en que 'Manas' sea una forma de "sanación" para que cada mujer o menor que haya sufrido violencia sexual "se sienta visto, abrazado, comprendido y animado a romper su silencio", concluye.

TRAS LOS PASOS DE WALTER SALLES

'Manas' está nominada a los Premios Goya en la categoría de Mejor Película Iberoamericana, un reconocimiento que considera "especialmente poderoso para el cine brasileño y para las mujeres que lo hacen posible".

"Nos enteramos de la nominación viéndolo por Zoom. Estábamos todas juntas y fue una mezcla de felicidad y euforia", recuerda Brennand. "Es un reconocimiento muy importante en un momento clave para el cine brasileño. Como mujer directora, contar una historia sobre mujeres que resuena en todo el mundo es algo profundamente significativo", añade.

La realizadora comparte nominación con Dolores Fonzi y Patricia Velázquez, algo que, según ella, "dice mucho del momento actual que viven las mujeres. "Nuestras historias están siendo contadas y nuestras películas vistas y reconocidas", enfatiza. El año pasado, la película brasileña 'Aún estoy aquí', de Walter Salles, logró llevarse el Goya en la categoría a la que aspira 'Manas'.

"Quizá tengamos la posibilidad de repetirlo, esta vez con una mujer, una directora brasileña, representando a todas las cineastas de Brasil. Estoy muy feliz y muy orgullosa", recalca.

Brennand asegura que el éxito de 'Manas', con 42 premios ganados en todo el mundo, reside en que cualquier persona puede identificarse con el dolor de las niñas protagonistas. "No importa si eres mujer o si has sufrido algún tipo de violencia, puedes conectarte con esa chica, con su dolor. Aunque, de algún modo, me entristece porque sé que esa conexión existe precisamente porque esa violencia ocurre en todas partes", lamenta.

Además, recuerda que es "muy común" que al final de las proyecciones de la cinta muchas mujeres se acerquen a ella para agradecerle la producción. "Se me acercan con lágrimas en los ojos y me dicen que no solo pasa en Brasil. Y eso me impacta. No ha habido un solo país al que hayamos ido en el que eso no haya ocurrido", ha clamado.

ÉXITO DEL CINE BRASILEÑO

Por otro lado, Brennand celebra que el cine brasileño está siendo escuchado en todo el mundo, como demuestra el éxito de 'El Agente Secreto',, de Kleber Mendonça, con cuatro nominaciones a los Oscar, o 'Aún Estoy Aquí', de Walter Salles, que ganó el Oscar a Mejor Película Internacional en 2025 y el Goya a Mejor Película Iberoamericana el mismo año.

"Desde el año pasado estamos reconstruyendo nuestra cultura y la producción de nuestras películas después del horrible gobierno que atravesamos. Muchísimas películas brasileñas se han podido hacer y estrenar. Creo que el éxito mundial 'Aún estoy aquí' abrió un portal para el cine brasileño. Muchas películas han seguido su camino", admite al tiempo que exige mantener las políticas culturales para que los cineastas puedan filmar, investigar y desarrollar sus proyectos. "Debemos mantenernos firmes", subraya.