Marionetas, música brasileña, teatro a pie de calle y danza, en la programación de marzo de 21 distritos

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa de dinamización cultural del Área de Cultura, Turismo y Deporte 21 distritos ofrecerá, durante el mes de marzo, una programación que integra un espectáculo de marionetas, música brasileña, teatro a pie de calle y danza contemporánea.

En este sentido, Moreno Veloso y Domenico Lancellotti protagonizarán en el Centro Cultural Alfredo Kraus, en Fuencarral-El Pardo, un encuentro entre dos referentes de la música brasileña contemporánea. En la misma fecha, este viernes, Ana Alcaide llegará a Casa de Vacas, en Retiro, con un concierto en el destacarán los instrumentos antiguos, explicó el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Por su parte, este sábado, Carmen Rojas y Karelis Zambrano interpretarán la pieza contemporánea 'Las almejas que hablan', en el COAJ Pipo Velasco, en Usera. La programación de esa semana finalizará el 9 de marzo con la participación de la cantautora EDE en una nueva sesión de 'Encuentros con altura' en el Faro de Moncloa. La conversación abordará temas como la presencia, el cuerpo y el arte en tiempos de pantallas.

En cuanto al viernes, 13 de marzo, la creadora de Colectivo Laimperfecta Clara Pampyn representará el espectáculo de danza contemporánea 'La intérprete' en el Centro Cultural Casa de Vacas. Asimismo, la compañía Nao Caracola ofrecerá 'Despierta al rinoceronte' en el Centro Sociocultural Santa Petronila, en Villaverde. El espectáculo de marionetas se podrá disfrutar también al día siguiente, el 14 de marzo, en el Centro Cultural Fuente de San Pedro-Valderrivas, en Vicálvaro.

Respecto al concierto de tango y folclore argentino será interpretado por Veronika Silva y César Angeleri en el Centro Cultural Antonio Machado, en San Blas-Canillejas. Al día siguiente, el domingo, el cuarteto de cuerdas femenino O Kwarteto se subirá al escenario del Centro Cultural Zazuar, en Villa de Vallecas, con un concierto de música popular brasileña.

El último fin de semana del mes, el 28 de marzo, aterrizará en la ciudad Chico César, uno de los grandes nombres de la música popular brasileña contemporánea. El cantante dará un concierto conmemorativo de su álbum 'Aos Vivos', 30 años después de su publicación, en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, en Tetuán.

PRIMERA EDICIÓN DEL TEATRO A PIE DE CALLE

La primera edición del proyecto participativo 'En los márgenes: Festival Teatro a Pie de Barrio' llegará a la ciudad del 20 al 29 de marzo. Esta iniciativa ha nacido de la voluntad del Área de Cultura, Turismo y Deporte de vincular 21 distritos con el programa de presupuestos participativos. Por tanto, el objetivo de esta actividad es acercar la cultura a los barrios periféricos a través de una programación en torno al teatro.

De este modo, Moratalaz, Vicálvaro, Villa de Vallecas, Carabanchel, Puente de Vallecas, Usera, Latina, Villaverde y Tetuán acogerán la obra 'Hoy tengo algo que hacer', escrita y dirigida por Pablo Rosal e interpretada por Luis Bermejo. También albergará 'Adolescencia infinita', una pieza escénica sobre la memoria, el conflicto y la transformación, de Pont Flotant.

Así, se incluyen 'Rebelión en la red', un espectáculo musical de La Joven; 'Mi vida anterior', una obra escrita por Teresa Donato y Dennis Smith; 'Presente', un espectáculo clown de Mireia Miracle; 'La lámpara maravillosa', de Giradas producciones; y 'Cabinas literarias', una experiencia de literatura y poesía de Proyecto Cultura.

En esta línea, completan la programación 'Poesía desde el alma', un recital de poemas y música de María Pastor, Carlos Wernicke y David Merlín; 'Menina. Soy una puta obra de Velázquez', una pieza de teatro de Proyecto cultura; y 'Ocho poemas, ocho mujeres', con María Pastor e Iván Sangüesa.