Brasil.- El Museo Universidad de Navarra inaugura la exposición del artista brasileño Vik Muniz

PAMPLONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un juego de imágenes, perspectivas, escalas y materiales. Esta es la invitación que el artista Vik Muniz (Sao Paulo, 1961) propone a través de la exposición que desde este miércoles puede visitarse en el Museo Universidad de Navarra.

La muestra, que recoge una selección de 25 años de trabajo, ha sido organizada entre la Foundation for the Exhibition of Photography (Minneapolis/Nueva York/París/Lausana) y el High Museum of Art (Atlanta), en asociación con el Museo, y ha sido posible gracias al apoyo de la mecenas Gabriela Willson.

La muestra, comisariada por Arthur Ollman, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona y la Galería Elba Benítez de Madrid. La del Museo será su única parada europea en su itinerancia internacional y puede visitarse hasta el 21 de marzo en la planta -1.

Ignacio Miguéliz, responsable de Curatorial y Colecciones del Museo y coordinador de la exposición, ha subrayado que "Muniz es una artista visual, que trabaja con la imagen, la realidad de su representación y la percepción del espectador. Hay una disociación entre forma y contenido y es el espectador quien tiene que descubrirlo con la contemplación de la obra".

En la presentación le han acompañado María García-Barberena, concejal de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona; y Valentín Vallhonrat, director artístico del Museo Universidad de Navarra.

El Consistorio pamplonés ha cedido para la ocasión la obra 'Kyber pass. Self Portrait. After Rembrandt' (2005), perteneciente a su Colección de Arte Contemporáneo. "Poder participar con esta pieza es muy importante porque pone en valor nuestra colección y la da a conocer a la ciudadanía. Además, es una oportunidad de compartir actividad cultural con otras instituciones. El área de Cultura del Ayuntamiento y el Museo compartimos intereses de promoción de una cultura de calidad en la ciudad y de apoyar la creatividad como motor de educación, innovación y cambio social", ha resaltado García-Barberena.

Por su parte, Vallhonrat ha valorado el trabajo que el Museo lleva haciendo con Muniz desde hace cuatro años y ha apuntado que la muestra "da claves para comprender la Historia del Arte, pero también el funcionamiento de nuestra psique, los fenómenos de la percepción o cómo se construye una obra artística a partir de lo que consideramos desechos. Esta exposición es rica, abundante, hermosa, para todos los públicos".

En su intervención, Miguéliz también ha destacado el "gran sentido del humor" del artista brasileño y la importancia de su proceso creativo. "Siempre trabaja recreando obras anteriores. Más que copiar, recrea los valores de representación de una obra produciéndola con materiales que en un principio no son artísticos ni convencionales, aunque a él esa palabra no le gusta porque entiende que con todo se puede hacer arte", ha destacado. En este sentido, ha señalado que, para Muniz, "la obra de arte no nace en el momento que realiza la fotografía, cuando aprieta el disparador, sino desde el planteamiento mental. Él siempre genera un artefacto tridimensional que luego fotografía".

En la muestra se encuentran recreaciones de grandes obras de la Historia del Arte como la Mona Lisa, El triunfo de Baco o Un bar aux Folies Bergère, además de otras series que, por ejemplo, beben de fotografías históricas o familiares. Y para realizarlos, su materia prima son elementos como chocolate, azúcar, juguetes, mermelada o desechos.

Precisamente uno de sus proyectos, que también pueden contemplarse en el Museo, son las series 'Imágenes de Chatarra' e 'Imágenes de Basura', realizadas entre 2005 y 2010, con trabajadores del vertedero Jardim Gramacho, el más grande de Río de Janeiro. Estos proyectos son un ejemplo del gran compromiso social de Muniz, criado en una favela de las afueras de Sao Paulo y que actualmente vive a caballo entre Nueva York y Río de Janeiro. "Está muy concienciado con el entorno que le rodea y es consciente del valor del arte para mejorar la sociedad. Ha colaborado con varios proyectos sociales y medioambientales y es embajador de Buena Voluntad de la UNESCO", explica el coordinador de la muestra.

Debido a la pandemia, Vik Muniz, que actualmente reside en Río de Janeiro, no ha podido viajar a Pamplona, pero está previsto que visite el Museo el próximo marzo para participar en el programa de residencia artística Tender Puentes.