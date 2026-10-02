Nueva York, Brasil y Europa cruzarán sus raíces en la primera semana de Jazzmadrid 2026

Hans Luchs & Felipe Arce Quartet. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Distintas salas de la capital acogerán entre este viernes y el próximo jueves la programación de la primera semana de Jazzmadrid 2026, que contará con propuestas que enlazan la tradición jazzística con la electrónica, el soul, el funk, la canción brasileña y las nuevas corrientes de la cultura de club europea.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el ciclo 'Jazz Con Sabor a Club' abrirá este viernes el recorrido en la sala Clamores con Clarence Bekker Band junto a Quentin Moore. Esa misma noche, el Café El Despertar acogerá New York-Europe Connection, el proyecto encabezado por Hans Luchs y Felipe Arce. La programación proseguirá durante la madrugada del viernes en la sala Villanos, con la actuación de Kraak & Smaak Soundsystem, dentro del ciclo 'Villanos del Jazz'.

El sábado, la actividad continuará con la actuación de la San Patricio Big Band, en la Sala Clamores, y con el regreso del productor parisino Pierre-Antoine Grison como parte del ciclo 'Villanos del Jazz', desarrollando una propuesta basada en la fusión de house y jazz, heredera de la tradición francesa pero plenamente contemporánea.

La programación continuará el martes con la actuación de Agnes Nunes en la Sala Villanos, una de las voces "más prometedoras" de la nueva música brasileña. Finalmente, el jueves cerrará esta primera semana de Jazzmadrid 2026 con la actuación de la banda italiana P.H.A.T. en el Tempo Club.

'PLAYLIST' OFICIAL DE JAZZMADRID EN SPOTIFY

Para calentar, Jazzmadrid ha preparado una lista de reproducción en Spotify con una selección de temas de varios artistas que integran la programación de esta edición. La 'playlist' contiene más de 70 canciones que recorren algunas de las voces, sonidos y propuestas más representativas del cartel, ofreciendo un primer acercamiento a la diversidad estética que define el festival.

"Es una invitación a descubrir, explorar y disfrutar del universo sonoro de Jazzmadrid antes de que la música llegue a los escenarios, con más de seis horas de música que transitan entre la tradición y la vanguardia, reflejo de la riqueza creativa del jazz contemporáneo y las nuevas tendencias que marcarán esta edición", apunta el Consistorio.

Jazzmadrid 2026 busca volver a reivindicar el jazz como un espacio de encuentro abierto a múltiples influencias y procedencias, desde la tradición afroamericana hasta las nuevas corrientes electrónicas, pasando por las escenas contemporáneas de Brasil, Nueva York o París, sí como conectar generaciones, territorios y formas distintas de entender la creación musical contemporánea.