Las obras de Marisol y Solange Pessoa coincidirán en octubre en el Centro Botín

Dibujo - CENTRO BOTÍN

SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras de dos destacadas artistas latinoamericanas coincidirán este mes de octubre en las salas del Centro Botín puesto que a las últimas semanas de 'Marisol: Cuando todo está por comenzar', cuya exposición podrá visitarse hasta el 25 de octubre, se sumará, a partir del día 10, 'Del día o de la noche', la primera exposición en España de la artista brasileña Solange Pessoa (Ferros, 1961).

Las actividades relacionadas con la exposición comenzarán el 28 de octubre, a las 18.30 horas, con Bárbara Rodríguez, directora de exposiciones y de la colección del Centro Botín, y comisaria de la muestra, acompañando al público en la primera visita comentada a la muestra.

Por su parte, la exposición de la venezolana Marisol ofrece varias oportunidades para acercarse a su proceso creativo antes de su clausura.

El dibujo, una constante en la trayectoria de Marisol, será el centro de dos actividades en la recta final de la exposición. Marián Cao, investigadora especializada en arte y catedrática de Educación Artística en la Universidad Complutense de Madrid, ofrecerá dos propuestas los días 16 y 17, la primera para explorar los beneficios del dibujo libre y las posibilidades de recuperar esta práctica en las aulas y en la vida cotidiana y un taller familiar.

Por otra parte, la música y las artes escénicas reunirán también en octubre una amplia variedad de estilos y propuestas llegadas de diferentes lugares. El recorrido comenzará el día 19 de la mano de Aida Piano Trio, formación creada en 2022 en el Royal College of Music de Londres por la violinista italiana Esther Zaglia, la violonchelista francesa Clélia Lebret y la pianista española Sofía Medina. Cinco días después, el protagonismo será para los espectadores más pequeños con Desplegándose -compañía asturiana dirigida por el intérprete Carlos Fernández López- que presentará 'Preludio, una experiencia para ti', una obra escénica dirigida a bebés de hasta 18 meses y a personas adultas que les acompañan.

La música regresará al auditorio el 31 de octubre acompañada de los ritmos de Cabo Verde. A las 20.30 horas, Elida Almeida, una de las voces más destacadas de la nueva generación de la música caboverdiana, protagonizará una nueva sesión del ciclo 'Música Abierta' para presentar, por primera vez en Cantabria y en exclusiva para el Centro Botín, 'Spedju', su sexto álbum, en formato quinteto.

Por otra parte, en el ámbito de la creatividad, se ofrecerá 'Artes y emociones vinculadas al aprendizaje', curso creado en colaboración con el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale para explorar, a través de dinámicas creativas, cómo emociones relacionadas con el aprendizaje, como la incertidumbre, el aburrimiento o la curiosidad, influyen en la manera de aprender.

Además, el Centro Botín abrirá el periodo de inscripción para la quinta edición de C! Program (enero-junio de 2027), una formación para aprender a pensar, trabajar y, en definitiva, vivir de forma diferente.

Luz, sonido, movimiento y robótica se darán cita del 2 al 4 de octubre en Flux, una escultura cinética de luz que oscila, en tiempo real, entre estados de calma y otros casi frenéticos al ritmo de una composición sonora original de Grégory Sémah. Realizada en colaboración entre la sexta edición del Festival 'Hágase la Luz' y el Centro Botín, Flux es una experiencia visual y acústica del Collectif

Scale, colectivo francés de arte contemporáneo y nuevos medios que, desde 2011, explora las posibilidades creativas de la tecnología reuniendo a artistas, ingenieros y creadores de distintas disciplinas. ofrecerá una obra podrá disfrutarse en pases de 15 minutos durante los tres días.

Por último, en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, el día 13, a las 19.00 horas, se ofrecerá la proyección de 'La deuda' (Daniel Guzmán, 2025), seguida de un coloquio coordinado por el decano del COACan, Román San Emeterio.