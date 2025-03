Reabre el nuevo Pabellón de Mixtos con una muestra de la brasileña Cybèle Varela, que expone por primera vez en Pamplona

PAMPLONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ciudadela de Pamplona acoge hasta el 4 de mayo 'Cybèle Varela: érase una vez', una retrospectiva de la artista brasileña Cybèle Varela, que expone por primera vez en Pamplona. La muestra coincide con la reapertura del Pabellón de Mixtos, tras cinco meses cerrado para mejorar su accesibilidad.

'Cybèle Varela: érase una vez' reúne una selección de obras producidas desde finales de los años 90 hasta 2010, que están profundamente conectadas entre sí. La muestra parte del proyecto 'Once upon a time' (1997), que da título a la muestra, y continúa con las series 'Why Not?' (1998), 'Surroundings' (2000-2001) y 'Travel' (2009-2010).

A través de una "amplia y diversa" gama de medios, como fotografías, pinturas, vídeos y un objeto, la exposición "pone de relieve la evolución de la práctica artística de Varela y su continua exploración de la interacción entre realidad e imaginación". En estas obras, "aborda críticamente las cuestiones de género, explorando las representaciones de la feminidad, la identidad y las expectativas sociales, a través de una lente que es a la vez personal y universal".

Según han destacado desde el Ayuntamiento de Pamplona en una nota de prensa, Cybèle Varela integra en sus obras elementos de la estética pop, el surrealismo y el comentario social, "creando composiciones que trascienden los límites artísticos convencionales". Su "distintivo" lenguaje visual "la ha convertido en una figura referente del arte contemporáneo brasileño e internacional".

Sus composiciones, "caracterizadas por una imaginería poética y un refinado uso del color, reflejan un compromiso constante con los temas de la memoria, la percepción y el paso del tiempo". El arte de Varela, "sutilmente arraigado a sus orígenes brasileños y entrelazado con la cultura europea", construye narrativas "que fusionan la historia y el discurso contemporáneo, ofreciendo una reflexión sobre los cambiantes límites de la identidad y de la percepción visual".

Cybèle Varela es una artista "sin disciplina fija, un hecho que, para alguien de su generación, resulta una característica fascinante por su actitud libérrima". Se sirve "de todas las disciplinas encadenándolas, por lo que el proceso nunca le lleva a una imagen final; en el camino, más que en la meta, se encuentra su relato trabado".

El director de Cultura, Fiestas, Educación y Deporte, Íñigo Gómez, la propia autora Cybèle Varela y su hija, comisaria de la exposición, Ariane Varela Braga, han presentado este miércoles una muestra que se podrá visitar en el Pabellón de Mixtos hasta el 4 de mayo.

Al igual que el resto de salas expositivas de la Ciudadela, el Pabellón de Mixtos abre de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 18 a 20.30 horas, y domingos y festivos, solo por la mañana, de 11.30 a 13.30 horas. Este miércoles por la tarde, a las 19 horas, tendrá lugar un encuentro con Cybèle Varela en el propio Pabellón de Mixtos a modo de inauguración de la muestra.

TRAYECTORIA DE CYBÈLE VARELA

Cybèle Varela nació en Petrópolis (Río de Janeiro, Brasil) en 1943 y actualmente vive en Madrid. Comenzó su carrera en la adolescencia, recibiendo su primer premio a los 16 años en el Museo de Bellas Artes de Río de Janeiro. Irrumpió en la escena artística brasileña en la década de 1960, con obras figurativas y objetos que dialogaban con los estilos y debates en torno al Pop Art Nord americano, "convirtiéndose en una de las figuras clave de la Nueva Figuración Brasileña".

Sus obras de la época incorporaban la cultura popular y autodidacta del país, como 'Amor/O Beijo' (1965, Museo Nacional Reina Sofía, Madrid) con elementos de la cultura urbana y de los medios de comunicación de masas, reflexionando sobre la sociedad, el estado político y los roles de género en Brasil "desde un punto de vista crítico y a menudo irónico".

En 1967 recibió el Premio de Arte Joven Contemporáneo del Museo de Arte Contemporáneo de São Paulo (MAC-USP) y participó por primera vez en la Bienal de São Paulo. Allí, "su objeto en forma de caja 'O Presente' (El regalo, 1967) fue noticia por haber sido retirado por el DOPS (Departamento de Orden Político y Social), una rama de la dictadura responsable de la censura". Esto "empujó a Varela a explorar nuevos horizontes".

Tras recibir una beca del gobierno francés, en 1968 abandonó Brasil y se trasladó a París, donde amplió su práctica artística incorporando el videoarte y la fotografía. Implicada en el movimiento de la Figuración Narrativa, comenzó a centrarse en la representación autorreflexiva de la naturaleza en una serie de pinturas, fotografías y vídeos titulada 'Imágenes' (Centro Pompidou, París), a través de la cual cuestionaba la ambigua representación de la realidad. En 1975, fue la única mujer incluida en la exposición itinerante 'Trente créateurs' (Treinta creadores), junto a artistas que trabajaban entonces en Francia, como Hans Hartung o Pierre Soulages.

Aunque ha pasado la mayor parte de su vida en Europa, viviendo en París, Ginebra, Roma y ahora Madrid, "su compromiso con la cultura brasileña nunca ha decaído, y sus recuerdos del color y la gente de su país de origen siguen siendo al centro de su obra que explora temas como la memoria, la identidad, el género y el desplazamiento cultural, lo que la sitúa como una voz crítica en el discurso artístico latinoamericano y mundial".