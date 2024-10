La Real Academia Galega rinde homenaje a la escritora brasileña de raíces gallegas, Nélida Piñón

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia Galega (RAG) celebra este martes una jornada de homenaje a la escritora y académica de honor, Nélida Piñón, "una de las grandes autoras brasileñas del siglo XX, con raíces en Cotobade".

Su compañera, Karla da Silva, será la encargada de abrir la jornada de homenaje, que se celebrará esta tarde a las 17.00 horas en la Fundación Barrié, de entrada libre que podrá seguirse en directo en academia.gal y el canal de Youtube de la RAG.

En un comunicado, destacan que esta será la primera vez que Da Silva hable en público desde el fallecimiento de Piñón, "una de las grandes autoras de las letras brasileñas contemporáneas, con una obra en la que sus raíces gallegas son una de sus señales de identidad esenciales".

Junto a Karla da Silva, la jornada contará con el periodista Alfonso Armada, el estudioso de su obra Antonio Maura, director del Instituto Cervantes de Rio de Janeiro cuando Piñón donó al centro su bibilioteca.

Con ellos, el homenaje abordará los libros y la vida de Nélida Piñón, de su red de amistades y del vínculo con Galicia desde distintas perspectivas.

"Siempre dijo que la época más feliz de su vida fueron esos años que de niña pasó en Galicia", recuerda Da Silva, que aportará la mirada "más íntima y personal" de la homenajeada".

Antonio Maura abordará la relación de Nélida Piñon con otras autoras brasileñas como Clarice Lispector, Rachel de Queiroz, Lygia Fagundes Telles o Marly de Oliveira, con las que conformó un "núcleo muy importante" de la literatura brasileña; y hará un recorrido por su narrativa centrándose en tres títulos, 'Vozes no deserto' (1987), 'Um dia chegarei a Sagres' (2020) y 'A república dos sonhos' (1984).

A este libro se refiere precisamente como una "epopeya, un libro fundacional". "Tal vez sea de los pocos libros en la literatura brasileña del siglo XX que cuenta la emigración. Es uno de esos romances épicos que marcan una identidad de Brasil, un libro fundamental no solo en la obra de Nélida, sino en el panorama literario brasileño y en el imaginario brasileño", explica.

El presidente de la RAG, Víctor F. Freixanes, editor de la obra en gallego durante su etapa al frente de Galaxia, ha destacado también la importancia de esta novela en esta orilla del Atlántico.

"Somos muchos los que pensamos que es nuestra gran novela de la emigración, que es uno de los capítulos más grandiosos de la verdadera épica de Galicia: la fuerza de un pueblo que, pese a los cataclismos de la historia, supo mantener viva la memoria y la tradición", ha expuesto.

A esto añade que la gran aportación de Piñón a las dos literaturas consiste en el "ensamblaje de los dos mundos, que son raíz y tradición: el mundo grandioso y exuberante de Brasil y la tradición íntima, casi doméstica, secreta, pero no menos decisiva, de las raíces gallegas".

TRAYECTORIA

Tras titularse como periodista en 1957, Nélida Piñón publicó en 1961 su primera novela, 'Guía-mapa de Gabriel Arcanjo' (1961), a la que seguieron títulos como 'Madeira Feita Cruz' (1963), 'Fundador' (1969), 'A Casa da Paixão' (1972), 'Tebas do meu coração' (1974), 'A força do destino' (1977) o 'A doce canção de Caetana' (1987), así como las ya mencionadas 'A república dos sonhos' (1984), 'Vozes do deserto' (2004) y 'Um dia chegarei a Sagres' (2020).

Miembro de número de la Academia Brasileña de Filosofía y de la Academia Brasileña de Letras, fue la primera mujer en presidir esta última (1996-1997).

Entre otros reconocimientos, consiguió la Medalla Castelao (1992), fue investida doctora honoris causa por la Universidade de Santiago de Compostela (1995) y se hizo con el Premio Juan Rulfo (1995) y el Príncipe de Asturias de las Letras (2005). En 2014, ingresó en la RAG como miembro de honor en una ceremonia celebrada en A Coruña, con un discurso titulado 'A épica do coração'.