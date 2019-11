Brasil.- Sebastião Salgado presenta 'Gold': "La extrema derecha es un peligro inmenso para España"

Publicado 14/11/2019 15:21:03 CET

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo brasileño Sebastião Salgado cree que el auge de los partidos de extrema derecha en España "es un peligro inmenso" porque va a contribuir a la "destrucción" de las instituciones y del funcionamiento de la sociedad que, en su opinión, se volverá "más violenta" si este tipo de ideologías llegan al poder.

Así lo ha expresado en una entrevista con Europa Press con motivo de la inauguración de la exposición 'Gold' en Fuenlabrada (Madrid), integrada por 56 fotografías de gran formato recogidas en el libro homónimo que el fotógrafo ha lanzado este jueves 14 de noviembre y que tomó en 1986 en la mina de oro del municipio brasileño de Sierra Pelada, donde convivió con los trabajadores durante 35 días.

"España es un país muy politizado que puede volver a la violencia muy rápido. Por eso, los españoles tienen que poner atención en lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro y en Estados Unidos con Trump porque cuando la extrema derecha llega al poder se destruye lo democrático y esto puede ser una catástrofe si ocurre en España", ha subrayado.

Para Salgado es legítimo que la izquierda y la derecha establezcan alianzas entre ellas, aunque considera que éstas nunca deben ser con la extrema derecha, al tiempo que ha puntualizado que los españoles deben pedir a su izquierda "que se una" y que no prevalezcan "los egos de algunos señores" por encima de los intereses del pueblo.

CONTRA EL NEGACIONISMO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Como defensor del medio ambiente opina que el negacionismo del cambio climático por parte de los partidos de extrema derecha en todo el mundo es "una gran problema" porque, según apunta, solo se preocupan del momento presente y no tienen en cuenta a las generaciones futuras. "Hay evidencias científicas y los efectos, que están ahí, van a llevar a una desequilibrio en el planeta y a una gran catástrofe", ha destacado.

Así, 'Gold' recorre el trabajo realizado por el brasileño en la mina de Sierra Pelada durante más de un mes, una serie de fotografías que capturan el modo de vida de 52.000 personas durante la fiebre del oro en Brasil y que han tardado 33 años en salir a la luz porque, según explica Salgado, hasta ahora nunca había encontrado el tiempo para editarlas y seleccionarlas.

"Cuando hice estas fotografías estaba realizando el proyecto 'Trabajadores', un trabajo que me llevó a viajar durante seis años por todo el planeta, y quería que formasen parte de él, pero luego empecé 'Éxodos' y 'Génesis'. A pesar de todo yo sabía que tenía una historia a la que algún día tendría que volver", ha matizado.

El fotógrafo señala que no fue hasta 2016 cuando tuvo unos meses de parón, tras romperse la rodilla, para dedicarle tiempo a esta serie, y que fue su mujer Léila Wanick Salgado, comisaria de la exposición, quien vio la posibilidad de hacer un libro y una muestra con este material.

Salgado asegura que, a pesar de volver del exilio en Francia el mismo año que se descubrió la mina -en 1980-, tardó seis años en conseguir permiso para acceder a la misma por su condición de "hombre de izquierdas y refugiado", ya que era un yacimiento controlado por el ejército brasileño.

"LLEGUÉ ALLÍ PARA QUEDARME"

Sin embargo, el fotógrafo sostiene que no se lamenta por haber entrado más tarde porque es algo que le ha permitido "fotografiar de verdad" y "construir una historia documental" en lugar de "un pequeño reportaje instantáneo". "Las televisiones y revistas llegaban por la mañana y se iban por la tarde, pero para ellos era suficiente. Yo tenía una propuesta diferente, quería retratar a esa clase productora tradicional del final del final de la revolución industrial y llegué allí para quedarme", ha explicado.

En este sentido, apunta que consiguió vivir allí y fotografiar gracias al permiso de uno de los patrones de la mina, que tenía una parcela de dos metros cuadrados en la que trabajaban 50 personas y asegura que su intención nunca ha sido "enseñar a los explotados", sino mostrar la vida de un grupo de gente que trabajaba "con dignidad y al límite de la supervivencia" produciendo dentro de "una idea proletaria".

"La fotografía documental es pasar tiempo con las gentes, es una forma de vida. Este sitio era mi casa y yo corría los mismos riesgos que los mineros, pero lo importante era el placer plástico de estar ahí porque fotografiar es un tramo de la vida, no solo algo para mirar después con una visión crítica de la sociedad haciendo conjeturas y análisis.

Salgado ya se encuentra inmerso en la publicación de un nuevo trabajo, que ha finalizado en junio de 2019 y para el que ha convivido durante siete años con doce comunidades indígenas del Amazonas. Este nuevo proyecto, que verá la luz en 2021, estará compuesto por fotografía aéreas de la Selva Amazónica, entre otras, una visión "que nunca ha sido presentada".

El brasileño ha explicado que se trata de un proyecto "muy grande" cuya presentación será distinta a la de 'Gold' porque estará acompañada de música tradicional del Amazonas y contará con la participación de, al menos, ocho líderes de tribus indígenas en las exposiciones que se realicen "para que la gente escuche lo que ellos piensan del Amazonas, de su futuro o de la amenaza que están sufriendo".

"En las exposiciones también habrá proyecciones porque he trabajado tanto tiempo en la Amazonía que solo con las fotografías no es suficiente, quiero que l agente pueda sentir todo lo que yo he fotografiado", ha resaltado.