Un total de 18 obras de Europa, América y Oceanía competirán en el Pirineos Mountain Film Festival

Cortometrajes seleccionados para el Pirineos Mountain Film Festival 2026.

HUESCA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 trabajos competirán en la edición 2026 del Pirineos Mountain Film Festival llegados desde Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Reino Unido y Suiza, que lucharán por un palmarés dotado con 6.000 euros.

Los trabajos que se podrán ver en Huesca del 23 al 28 de febrero mostrarán en la gran pantalla del Teatro Olimpia lugares que son patrimonio natural como los Alpes suizos, el Ártico noruego, el Everest, Groenlandia, el Mont Blanc o los propios Pirineos que dan nombre al certamen, han informado los organizadores.

"El espectador saldrá de la sala tras haber disfrutado de un atronador show visual entrelazado con cuestiones profundamente emocionales e intrínsecas al ser humano y su relación con el medio natural", ha explicado el director del certamen, David Asensio.

Los paisajes y escenarios que recorre la sección oficial van desde Suecia o Mongolia, pasando por Libia, España, Bolivia o Francia. Historias anónimas junto a otras de grandes figuras del deporte como la esquiadora estadounidense doblemente olímpica Megan McJames, que muestran la parte emocional y la cara menos visible para el gran público de los deportes de aventura, la montaña y la propia naturaleza.

"La combinación entre espectáculo y mensaje es la receta perfecta, además de un fiel reflejo del espíritu del festival", ha declarado Asensio.

FIGURAS RECONOCIDAS

Entre los cineastas, destacan reconocidas figuras premiadas en grandes festivales del ámbito de montaña como Banff, Mendi o Newport Beach, junto a viejos conocidos del PMFF como es el caso de Arthus Kauffeisen, quien ya compitió con su cortometraje El Zahorí.

Además, aparecen importantes figuras del deporte y la cinematografía como el escalador francés Julien Nadiras o el esquiador suizo profesional de freeride Nicolas Falquet, que destaca por su enfoque innovador en aspectos como el esquí nocturno.

En lo que se refiere a los directores españoles, aparecen entre otros Javier Alonso Teresa --esquiador de competición que llegó a formar parte de la Selección Española--, Nuria Castán --una de las mejores snowboarders españolas y referente internacional en la disciplina de freeride-- o la aragonesa Silvia Orós Daga --quien ganó el Festival de Espiello con su obra 'Casa mía, casa tuya'--.

Las obras a concurso se podrán ver de forma gratuita en sesiones programadas del lunes 23 de febrero al miércoles 25, el jueves 26 se anunciará un palmarés que este año consolida sus ocho galardones: Premio al Mejor Cortometraje (3.000 euros), Premio al Mejor Cortometraje de Aventura y Deporte (1.500 euros), Premio al Mejor Cortometraje de Cultura y Naturaleza (1.500 euros), los Premios al Mejor Cortometraje de Animación, al Mejor Guión, Premio del Público, Premio al Mejor Cortometraje Iberoamericano y Mejor Cortometraje rodado en el Pirineo. Un jurado especializado será el encargado de decidir las producciones ganadoras.

'TOUR 2026'

El Pirineos Mountain Film Festival cuenta cada año con un 'tour' formado por una selección de los cortometrajes a concurso más destacados que viaja tanto a nivel nacional como internacional.

Una sesión especial cuyo primer pase se realiza en las sedes oficiales de esta cita cinematográfica. Huesca será la que dé el pistoletazo de salida con la presentación oficial del "Tour 2026", el sábado 28 de febrero.

Tras la capital las fechas confirmadas son: 13 de marzo en Barbastro, 28 de marzo en Boltaña, 4 de abril en Benasque y 15 de mayo en Tarbes.

El Pirineos Mountain Film Festival está organizado por la Fundación Festival Internacional de Cine de Huesca con la colaboración de Peña Guara y con el apoyo de la Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Huesca, Gobierno de Aragón, TuHuesca, Aramón, la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes, la Fundación Ibercaja y Turismo de Aragón.