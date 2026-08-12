WIP Latam presentará seis películas de Argentina, Brasil, Colombia y México en el Festival de San Sebastián - SSIFF

SAN SEBASTIÁN, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

WIP Latam presentará seis películas de Argentina, Brasil, Colombia y México en el marco de la 74 edición del Festival de San Sebastián. Se trata de 'Galerna' de Tatiana Huezo, 'Viajes y placeres' de Mariano Luque, ' Lovers Go Home!' de Juan Sebastián Mesa, 'La cuestión criminal' de Matías Italo Scarvaci, 'O último canto dos pássaros' de Beatriz Seigner y 'Todos los lugares a donde ir'

Estos seis largometrajes latinoamericanos en fase de postproducción se presentarán ante una audiencia de profesionales en el marco de las actividades de Industria del certamen donostiarra, entre el 21 y el 23 de septiembre.

Tatiana Huezo presentará 'Galerna', en su cuarta visita al Festival de San Sebastián, largometraje en el que narra el viaje de dos personajes de diferentes orígenes que recorren México buscando actores no profesionales para un proyecto de ciencia ficción.

La directora mexicana-salvadoreña ha participado en el Zinemaldia con 'El lugar más pequeño' (2011), en la retrospectiva 4+1: Cine mexicano contemporáneo, y en Horizontes Latinos con 'Noche de fuego' (Premio Horizontes, 2021) y 'El eco' (2023).

El realizador argentino Mariano Luque, que participó en Horizontes Latinos con 'Salsipuedes' (2012), mostrará su tercer largometraje de ficción, 'Viajes y placeres', seleccionado en el Foro de Coproducción Europa-América Latina 2022 bajo el título 'Inspección en la Tierra'.

Marcelo Subiotto (Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista por 'Puan' en 2023) encarna a un presentador de televisión en decadencia que convence a una amiga, interpretada por Eugenia Alonso, para que lo acompañe a grabar un nuevo episodio de su programa y descubre huevos extraterrestres.

También fue seleccionada en el Foro 'Lovers Go Home!', la tercera película de Juan Sebastián Mesa, que compitió en New Directors en 2021 con 'La Roya'. En su última propuesta, el director colombiano narra la relación virtual entre una modelo webcam radicada en Medellín y un veterano de guerra estadounidense.

Cierra la terna de proyectos procedentes del Foro 'O último canto dos pássaros', de la brasileña Beatriz Seigner, que presentó en Horizontes Latinos 'Los silencios' (2018), Premio de la Cooperación Española. Su nuevo filme narra el viaje de una arqueóloga de sonidos brasileña que debe ir con su hijo al lugar donde nació para contactar con el padre y conseguir su autorización para que el menor pueda salir al extranjero.

PRIMERA VEZ EN DONOSTIA

Finalmente, la selección en WIP Latam supondrá la primera participación en el Festival de San Sebastián de Matías Italo Scarvaci. El realizador argentino presentará su cuarto largometraje, 'La cuestión criminal', también protagonizado por Marcelo Subiotto y planteado como un juego de espejos entre un jurado popular y uno paralelo que debe decidir sobre un caso de homicidio.

También la cineasta, docente y travesti colombiana Tiagx Vélez, artista que trabaja en la intersección entre cine, instalación y performance, visitará San Sebastián por primera vez para participar en WIP Latam con su segundo largometraje, 'Todos los lugares a donde ir'. El filme sigue a Miguel que, tras la misteriosa desaparición de su novio durante una fiesta techno, se aferra a sus imágenes que conserva en el teléfono y busca su presencia entre amantes, desconocidos y recuerdos del pasado.

Este año competirán en Horizontes Latinos tres filmes procedentes de WIP Latam: 'Moscas' de Fernando Eimbcke, que tras ganar en 2025 el Premio de la industria WIP Latam compitió en la Berlinale; 'Chicas tristes' de Fernanda Tovar, quien se alzó con el Gran Premio del Jurado y el Oso de Cristal a la mejor película en la sección Generation 14plus; y 'Cinco años, cuatro meses' de Juan Miguel Gelacio y Esteban Hoyos García, que ganó en Karlovy Vary, tras participar en WIP Latam 2025.