Brasil.- La XIX edición de Bisóntere se celebrará del 29 al 31 de mayo con 15 compañías internacionales

Cartel - MUSEO ALTAMIRA

SANTANDER 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XIX edición del Festival Internacional de Títeres Bisóntere, que se celebra del 29 al 31 de mayo en Santillana del Mar, contará con la participación de 15 compañías internacionales procedentes de Argentina, Uruguay, Brasil, Estonia, Portugal, Chile, Gran Bretaña y España.

El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira acogerá el miércoles 29 de abril, a las 12.00 horas, la presentación oficial del Festival en el salón de actos del museo.

Manteniendo su espíritu accesible y festivo, la programación estará protagonizada en su mayoría por espectáculos de calle gratuitos, diseñados para todos los públicos.

El festival se completará con diversas propuestas de interior, para las que es necesario adquirir entrada, que se desarrollarán en distintos enclaves de Santillana del Mar.

El Museo de Altamira vuelve a colaborar con Bisóntere y acogerá el sábado 30 de mayo, a las 12.00 horas, una de las actuaciones del certamen a cargo de la compañía Coriolis, Teatro de objetos procedente de Uruguay.

El Festival Internacional de Títeres Bisóntere cuenta con la organización y el apoyo del Ayuntamiento de Santillana del Mar, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).