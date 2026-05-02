Zaragoza.-La obra 'El submarino' sumergirá al publico en las profundidades de las relaciones de pareja

Arantxa de Miguens y Luis Mottola son Rita y César en 'El submarino' que llega este viernes 8 y sábado 9 de mayo al Teatro de las Esquinas de Zaragoza. - TEATRO DE LAS ESQUINAS

ZARAGOZA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El amor, la convivencia y sus roces, los secretos y medias verdades, las ilusiones y decepciones, las peleas y reconciliaciones, el paso del tiempo y los balances al echar la vista atrás. Todas esas muescas que deja la vida aparecen en la obra 'El submarino' que Arantxa de Miguens y Luis Mottola --Rita y César sobre el escenario-- llevan los próximos viernes 8 y sábado 9 de mayo al Teatro de las Esquinas de Zaragoza --19.00 horas--.

'El submarino' es una comedia negra, corrosiva y tremendamente divertida que pone el foco en las contradicciones del amor y la convivencia. Escrita por los autores brasileños María Carmen Barbosa y Miguel Falabella, esta versión española ha sido adaptada y dirigida por Carlos Olalla, quien propone una puesta en escena simbólica y contemporánea: un espacio cerrado, negro y asfixiante como un submarino, donde los personajes se enfrentan a sus propios naufragios sentimentales.

La obra explora las preguntas que muchos temen formular: ¿por qué nos amamos más cuando estamos lejos? ¿Por qué no soportamos la cercanía? ¿Qué es el amor, si no un constante aprendizaje a base de errores y aciertos?

Tras triunfar en Brasil y Argentina, la obra ahora adaptada ha pasado ya por el Cercle Català de Madrid, el Teatro CASYC de Santander y la Sala Galileo Galilei entre otras.