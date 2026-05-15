Cáceres plantea una propuesta artística en torno a la Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica en el Día de los Museos

CÁCERES, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres, a través de la concejalía de Cultura, y el IES Al-Qázeres han organizado una programación especial con motivo del Día Internacional de los Museos, que se conmemora el próximo 18 de mayo bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido'.

Las actividades se desarrollarán en el Palacio de la Isla y girarán en torno a la instalación 'Interferencias', del artista Isaac Fernández; una obra compuesta por alrededor de 40 ilustraciones sobre papel que fue una de las protagonistas de la XI Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica Ciudad de Cáceres 2025.

La programación se inicia con un taller participativo y una charla-coloquio entre el propio Isaac Fernández y Julio Vázquez, uno de los comisarios de la XI Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica Ciudad de Cáceres, en la que se abordará la evolución de la gráfica contemporánea y los procesos creativos actuales.

El proyecto contará además con la participación del alumnado del Bachillerato de Artes del IES Al-Qázeres, que se encargará del montaje de la obra y desarrollará la propuesta colectiva "Acción/Intrusión", una intervención artística basada en la reinterpretación del concepto de "interferencia" a través de técnicas de apropiacionismo y recontextualización, informa en nota de prensa el Ayuntamiento de Cáceres.

La iniciativa pretende convertir el Palacio de la Isla en un espacio de experimentación artística y diálogo entre patrimonio, creación contemporánea y participación educativa, reforzando además el papel de la cultura y de los jóvenes creadores dentro de la estrategia de Cáceres hacia la Capitalidad Cultural Europea 2031.

La programación se completará con la grabación de 'La Bienal, el podcast', un conversatorio abierto en torno a las actividades desarrolladas durante la jornada y al papel de la Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica como elemento vertebrador entre artistas, mediadores culturales y comunidad educativa.

Esta actividad tendrá una duración aproximada de 45 minutos y se desarrollará en formato de charla abierta con participación del público.

El Ayuntamiento de Cáceres refuerza con esta programación su compromiso con el arte, la divulgación cultural y la participación de la ciudadanía. Y quiere de esta manera apoyar el "valioso rol" que desempeñan los museos a la hora de acercar la cultura a todos los públicos, fomentar el talento y el diálogo entre educación, patrimonio y creación artística.