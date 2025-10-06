El calañés Diego García actuará el 17 de octubre en el ciclo musical de la Diputación de Huelva 'Las Tardes del Foro'

Presentación de la actuación del artista Diego García en 'Las Tardes del Foro' de la Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, y el artista Diego García han presentado este lunes en la Diputación de Huelva una nueva cita de 'Las Tardes del Foro', el ciclo de actuaciones musicales en el Foro Iberoamericano de La Rábida organizado desde el Área de Cultura de la institución provincial.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el concierto de este cantante calañés, de estilo flamenco pop, se celebrará el 17 de octubre, a las 21,00 horas, en el Salón de Actos del Foro Iberoamericano de La Rábida, con entrada gratuita a través de la web https://www.muelledelascarabelasentradas.com .

Durante la presentación, la diputada de Cultura ha destacado que 'Las Tardes del Foro' es un programa que "refleja el compromiso de la Diputación de Huelva con la cultura, con la música y, sobre todo, con nuestros artistas locales".

Al respecto, Baquero ha puesto en valor la trayectoria del cantante onubense, señalando que Diego García es "un joven artista de Calañas que brilla con luz propia y representa a la perfección el talento, la pasión y la autenticidad de los artistas de nuestra tierra; es mucho más que una voz extraordinaria, como ya demostró en su paso por 'La Voz': es un artista completo, con una sensibilidad interpretativa fuera de lo común, capaz de emocionar y conectar con el público en cada nota".

La diputada ha subrayado además la sólida formación musical de Diego, "titulado superior en saxofón, un instrumento que le ha dado una base artística y técnica que se refleja en su manera de entender e interpretar la música", y ha añadido que "esa combinación de talento, formación y entrega lo convierte en un artista único, con una proyección que sin duda lo llevará muy lejos".

"Desde la Diputación de Huelva nos llena de orgullo ver cómo jóvenes como Diego García llevan el nombre de nuestra provincia con tanto arte, respeto y humildad. Su actuación del 17 de octubre será, estoy segura, una de esas noches que se viven con el alma, porque Diego no solo canta: emociona, inspira y deja huella en todos los corazones", ha concluido Baquero.

Por su parte, Diego García ha agradecido a la Diputación su apoyo y ha adelantado algunos detalles del concierto, que definió como "una pequeña travesía por mi vida musical hasta ahora". "Será un recorrido por mi primer disco y también incluirá temas que me han marcado, canciones que forman parte de mi historia y de mis referentes artísticos, algunos de los que interpreté en 'La Voz'".

SOBRE EL ARTISTA

Diego García, natural de Calañas (Huelva) y nacido el 22 de julio de 2001, es un artista "singular" que ha convertido el flamenco en un "lenguaje vivo y en constante evolución". Su música traspasa los límites del género para dialogar con el jazz, el pop y la música clásica, construyendo un universo sonoro propio, pleno de emoción, profundidad y virtuosismo. Formado con el Grado Superior de Música en Saxofón, Diego combina conocimiento técnico y sensibilidad artística, moviéndose con naturalidad entre la tradición y la vanguardia.

En 2024, tras su paso por el programa televisivo 'La Voz España', donde fue semifinalista, dio un salto decisivo en su carrera y se consolidó como una de las voces con más proyección del panorama musical actual. Recientemente ha firmado con la discográfica Pep's Music, con la que ha publicado su primer disco, una carta de presentación en la que el flamenco se abre al mundo desde la autenticidad, el sentimiento y la innovación.