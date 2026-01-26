Campeche promociona su turismo cultural, ecológico y de experiencias en FITUR 2026

Centro histórico de Campeche, México - Cedida

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegación de Campeche ha participado en FITUR 2026, la feria internacional de turismo que se celebra en Madrid, con el objetivo de consolidar al estado mexicano como un destino seguro, diverso y lleno de experiencias únicas. La presencia en la feria busca atraer a viajeros interesados en turismo cultural, ecoturismo y experiencias comunitarias, mostrando los secretos mejor guardados de la región y su riqueza histórica, natural y artesanal.

"Estamos muy orgullosos de estar aquí en España, en FITUR. Por primera vez hemos traído una delegación conformada por numerosos empresarios turísticos campechanos, que junto con el equipo de la Secretaría de Turismo y el gobierno del Estado hemos apostado al desarrollo turístico de Campeche", ha indicado el Secretario de Turismo de Campeche, Luis Homer Pérez Vázquez, en una entrevista concedida a Europa Press. "También hemos ampliado nuestro pabellón respecto a participaciones anteriores para poder tener mayor presencia y seguir promocionando Campeche, que es uno de los secretos mejor guardados de México", ha añadido.

Pérez Vázquez ha resaltado la seguridad y diversidad del estado como elementos diferenciadores dentro de México. "Hemos mostrado que Campeche es una de las entidades más seguras del país, con playas maravillosas en el Golfo de México y la Reserva de la Biósfera de Calakmul, donde se concentra una gran metrópoli maya que ha sido declarada patrimonio mixto de la humanidad, tanto cultural como natural", ha explicado.

El secretario ha destacado también la singularidad de Campeche capital. "Hemos preservado la única ciudad amurallada de México, construida para protegernos de los ataques de piratas durante los siglos XVI y XVII, y gran parte del recinto sigue en pie hasta la fecha. Esta ciudad, con su arquitectura colonial, sigue siendo un ejemplo vivo de nuestra historia", ha indicado. Además, ha resaltado los tres pueblos mágicos del estado —Palizada, Islaguada y Candelaria— y festividades únicas como el festival "Comuch para el Mundo", que se celebra en el Día de Muertos y mantiene tradiciones ancestrales de la limpieza de huesos, exclusivas de la región.

Otros miembros de la delegación han complementado la visión de Campeche como destino integral. Penélope Romero ha subrayado que "hemos querido invitar a la gente a nivel internacional a que nos visite y descubra todos los secretos de Campeche, desde zonas arqueológicas hasta la ciudad amurallada y la riqueza artesanal que tenemos en todo el estado". Por su parte, Álvaro Arreguín ha añadido que "hemos querido mostrar la diversidad del turismo campechano, que incluye playas, ecoturismo, turismo de aventura y experiencias comunitarias, para atraer a todo tipo de visitantes".

El estado también apuesta por el turismo de experiencia. Pérez Vázquez ha explicado que los visitantes pueden aprender técnicas artesanales, como el tejido de jipijapa en las cuevas de Becal o la elaboración de cerámica tradicional, y participar en actividades relacionadas con la miel melipona, con grandes propiedades curativas. "Hemos querido que los visitantes tengan acceso directo a nuestras tradiciones y que puedan llevarse un recuerdo hecho por ellos mismos, conectando con nuestra cultura de manera auténtica", ha señalado.

Sobre el perfil de visitante, el secretario ha indicado que Campeche busca atraer a viajeros que valoren la historia, la naturaleza y la cultura. "Hemos venido a FITUR para captar al visitante que busca experiencias comunitarias, que desea conocer la riqueza histórica, natural y cultural del estado, adentrarse en sus tradiciones y disfrutar del ecoturismo y turismo cultural que ofrecemos", ha afirmado.

Con esta estrategia, Campeche refuerza su posicionamiento como un destino seguro, sostenible y lleno de experiencias únicas que combinan historia, naturaleza, cultura y tradiciones artesanales, consolidándose como un lugar atractivo para los viajeros internacionales que buscan descubrir el auténtico México en la península de Yucatán.