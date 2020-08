El cantautor onubense Dasare protagoniza el último concierto de la temporada estival de 'Las Tardes del Foro'

HUELVA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos del Foro Iberoamericano de La Rábida de Huelva acoge este viernes el concierto del cantautor onubense Dasare, que presentará los temas de su disco 'Humo', en el que colaboran varios músicos de la provincia.

Será el último espectáculo de la temporada estival de 'Las Tardes del Foro', el ciclo de actuaciones musicales organizado por la Diputación de Huelva que se ha celebrado durante julio y agosto. Una velada musical de la mano de David Sánchez, Dasare, cantautor onubense nacido en 1974 que se caracteriza por la profundidad y contundencia de unas letras disfrazadas de desenfado y eclecticismo.

En cuanto a su estilo, sus composiciones se pasean por el flamenco, el blues, el rock, el funky, la rumba, el reggae o la bossa nova. Después de estar girando en solitario y con su banda 'Dasare y Tolajarca' desde el 2006, llegó el momento de grabar el disco que siempre soñó. Según asegura el cantautor, 'Humo' nace como un proyecto personal, "sin embargo termina plagado de colaboraciones de músicos y artistas de la provincia, dando como resultado un homenaje a la escena musical onubense".

En 'Las Tardes del Foro', su voz y su guitarra estarán acompañadas de Willy Barroso a la batería, Luis González a la percusión, José E.L. con el bajo y guitarra, Luis Rodríguez al bajo, guitarra y tres cubano y Santi García al piano.

Las letras de Dasare hablan "de la realidad que me rodea. La disfrazo Funk, de Bossa, de Flamenco, de tango...y es así como consigo entenderme. A veces, las canciones dejan de ser mías y vuelan solas. Ése es el mejor momento".

Como carta de presentación, el músico cuenta que "de pequeño aprendí a tocar la guitarra que había por casa para imitar a mi hermano, que era mi ídolo doméstico. Ahora él se sienta a escucharme y ese es uno de mis logros vitales".

"Después me enamoré de los libros y la poesía. Cuando descubrí a los cantautores quedé atrapado por esa combinación mágica, y supe que ése sería mi camino. Nacieron canciones, nacieron discos. Me acompañaron grandes músicos y pisé escenarios de bares, teatros y salones. La música me llevó a lugares únicos y me permitió hacerme un hueco en algunos corazones", cuenta.

En su trayectoria musical Dasare cuenta con el segundo premio en el III Concurso de Cantautores de Ferreries, Tortosa (Tarragona); el tercer premio en el III Certamen Nacional de Cantautores de Berlanga (Badajoz), además de ser finalista en otros certámenes y concursos nacionales e internacionales.

POESÍS Y SWING

El pasado mes de julio regresaron 'Las Tardes del Foro', el ciclo de actuaciones puesto en marcha por la Diputación de Huelva a finales del pasado año, que volvieron este verano cuatro meses después de que se suspendiera debido a la crisis por la covid-19.

Tras la actuación de mañana, está previsto que el ciclo vuelva a partir del mes de octubre. Las más hermosas 'Palabras de amor' expresadas a través de la poesía y la música fue el montaje que abrió la nueva temporada del ciclo. Teatro de las Marismas --con Helga y Carmen Molina, al cante, Antonio Rus, rapsoda y Francis Gómez y Fran Roca a la guitarra y la flauta-- llevó a escena este espectáculo poético-musical basado en algunos de los textos más hermosos de la literatura española.

El 25 de julio 'Las Tardes del Foro' se llenaron del ritmo mejor swing con un vibrante concierto con música y baile de Ibero Swing Little Big Band. La orquesta Ibero Swing -integrada por diez grandes músicos curtidos en este género y dos bailarines profesionales- fue la encargada de contagiar desde el escenario esta música envolvente.

La pureza y riqueza musical de Alosno, cuna del fandango, fue la protagonista el pasado sábado de la mano del espectáculo 'Vive Alosno' y sus ocho artistas en el escenario, quienes interpretaron un recorrido por lo mejor del folclore alosnero.

Todas las actuaciones son de entrada gratuita hasta llenar el aforo, 150 personas, que deberán llevar su mascarilla. El Salón del Actos del Foro Iberoamericano se encuentra adaptado a todas las medidas de seguridad para la protección de la salud.