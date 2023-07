Carlinhos Brown, sobre el racismo en España por el 'caso Vinicius': "En España hay episodios racistas como en Brasil"

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El artista brasileño Carlinhos Brown se ha mostrado convencido de que España está "en contra" del racismo pero, en cualquier caso, "hay episodios racistas" porque es un problema que "existe" y ha estado "siempre" en el mundo.

"Vinicius hizo que España se mostrara tal y como es, pero es un país que está en contra del racismo. Hay episodios racistas pero como también los hay en Brasil", ha comentado en una entrevista con Europa Press, tras ser preguntado por los gritos racistas que sufrió Vinicius Jr, jugador del Real Madrid, durante un partido de Liga.

Por ello, el también cantante y compositor ha defendido que España se ha levantado contra el racismo con una "voz poderosa" y bajo el "liderazgo" del futbolista del Real Madrid, al tiempo que ha añadido que este caso sirvió para "dar la vuelta al mundo" y que se reduzcan los episodios racistas.

"Estos hechos sirven para disminuirlos porque se pone en evidencia que estos gritos nos duelen y sirven para avergonzar a los que lo hacen", ha valorado.

En cualquier caso, Carlinhos Brown ha reconocido que él nunca ha vivido una situación racista en España y ha precisado que no daría "foco" a esta cuestión en caso de producirse. "Vinicius estaba ante mucha gente pero si uno se encuentra con un racista, deja ese dolor con él. Yo no le daría foco. Nadie me va a ver dando 'likes' en Internet por cosas dolorosas", ha indicado.

El cantante brasileño se encuentra de visita en España ya que es el Embajador Iberoamericano de la Cultura y este jueves, 20 de julio, participará en un encuentro musical en la Casa de América (Madrid) para celebrar el Día de Iberoamérica.

"Iberoamérica consiste no sólo en un ideal, sino también en la idea de 22 países y de sostenibilidad. Una fuerza cultural exponencial y diferente, y necesitamos urgentemente lanzar una mirada diferente para no repetir los errores del pasado", ha afirmado.

MIRADA "MÁS HUMILDE" DE EUROPA

En este sentido, ha señalado que, en la actualidad, a Europa le falta una mirada "más humilde" y ha reclamado mayor compromiso y responsabilidad con el desarrollo de Iberoamérica. "Yo soy hijo de América del Norte, de Asia, de África, de todo el mundo. Si encontramos una metodología económica sostenible para Iberoamérica, la gente vendrá a España o a Europa como turistas y no como gente necesitada", ha apuntado.

Por último, Brown ha destacado que la "formación" y la "educación" son las herramientas para lograr "un mundo mejor". "El mundo niega la educación al mundo. La educación es un gran vehículo para disminuir la violencia", ha señalado.