Casa Ecuador 2026 llega a Madrid en la semana de la Fórmula 1

Fotografía de la Casa Ecuador - Cedida

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Embajada del Ecuador en España coordina e impulsa el regreso de Casa Ecuador a Madrid,

del 10 al 12 de septiembre de 2026, de la mano de TEON (The Embassy of Nature), iniciativa

privada fundada por Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodonico, VI Marqués de Lises. La

actividad coincidirá con una semana de especial relevancia para la capital española por el

regreso del Gran Premio de Fórmula 1.

Casa Ecuador tendrá como escenario el Palacete de Serrano 95 y ofrecerá una experiencia

inmersiva alrededor de la biodiversidad, identidad y riqueza cultural del Ecuador, con catas de

chocolate, gastronomía, arte y artesanías, además de encuentros y galas con autoridades,

diplomáticos, empresarios y representantes de distintos sectores.

Nacida en París durante los Juegos Olímpicos de 2024, la iniciativa ha llevado la presencia del

Ecuador a escenarios internacionales como Madrid, Abu Dabi, Miami, Guayaquil, Quito, Mar-a-

Lago y Nueva York, generando espacios de encuentro y conexión entre instituciones,

empresas, inversionistas, artistas, deportistas y líderes internacionales. Sus diferentes

ediciones han alcanzado a más de un millón de personas. (Ver fotos de ediciones

anteriores)

En Madrid, las galas pondrán especial énfasis en la riqueza natural como patrimonio

compartido de la comunidad iberoamericana, destacando el reconocimiento de la Naturaleza

como sujeto de derechos establecido en la Constitución ecuatoriana.

Para la Embajada del Ecuador en España, Casa Ecuador representa una oportunidad para

ampliar la proyección internacional del país y mostrar, ante nuevas audiencias, la extraordinaria

diversidad cultural y natural del Ecuador.