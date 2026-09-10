Casa Ecuador en Madrid durante la Fórmula 1

Ricardo Texeira, ex piloto de F1 fue otro de los galardonados en las Galas del Imperio Natural TEON (The Embassy of Nature) -Casa Ecuador 2026 - Cedida

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS)

Madrid se convierte esta semana en punto de encuentro del talento, la cultura, la empresa, la diplomacia y las instituciones del mundo hispano con el regreso de Casa Ecuador, la iniciativa impulsada por Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, VI Marqués de Lises y presidente fundador de TEON (The Embassy of Nature), cuya presencia en Madrid cuenta con el acompañamiento institucional de la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Ecuador en España, S.E. Wilma Andrade Muñoz.

Coincidiendo con una de las semanas de mayor proyección internacional de Madrid por la celebración del Gran Premio de Fórmula 1, Casa Ecuador reúne a más de 500 personalidades del ámbito institucional, empresarial, cultural y social durante las Galas del Imperio de la Naturaleza, que se celebran los días 9, 10 y 12 de septiembre de 2026.

Ofrecidas por el Marquesado de Lises a favor de TEON (The Embassy of Nature), las Galas del Imperio de la Naturaleza reconocen a personalidades cuyas trayectorias contribuyen a conectar países, fortalecer los vínculos entre las sociedades hispanas y proyectar la cultura y la protección del patrimonio natural como fuerzas de transformación, cooperación y futuro. Las galas se celebran en el marco de Casa Ecuador, cuya presencia en Madrid cuenta con el acompañamiento institucional de la Embajada del Ecuador en España.

A las figuras destacadas en la presentación se suman Gilda Alcívar, ministra de Educación, Cultura y Deporte del Ecuador; León de la Torre, director de Casa de América; Ana Bujaldón Solana, presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias; Henry Aguilar, CEO de Hipertronics; Dafna Siegert, líder de Deloitte Spanish Latin America; el Trío A Dos Velas, referente de la música y el entretenimiento; Carmen Lomana; Sofiya Tkachuk, Miss Universo Ucrania 2025, Carlos Baute y Juan Magán, artistas referentes de la música latina, entre otras personalidades de la vida institucional, empresarial, cultural y social.

La pluralidad de los homenajeados refleja la vocación de Casa Ecuador de reunir, en un mismo escenario, el liderazgo empresarial e institucional, la inversión multilateral, el fútbol europeo, la Fórmula 1, la música latina, la cultura y la sociedad. Se trata de trayectorias procedentes de ámbitos distintos, pero unidas por su capacidad para conectar países, proyectar la identidad hispana y abrir nuevos espacios de colaboración entre España, Ecuador y América Latina.

Durante la gala inaugural, Emilio Butragueño agradeció el reconocimiento recibido por su trayectoria vinculada al Real Madrid, institución a la que ha dedicado 37 de los últimos 45 años de su vida profesional.

El exfutbolista y actual director de Relaciones Institucionales del club destacó además su “vínculo de afecto y respeto” con Ecuador, al que definió como un país “fascinante”, y resaltó especialmente la “hospitalidad y su pasión por el fútbol” de los ecuatorianos, así como el cariño que existe en el país hacia el Real Madrid.

Por su parte, Narciso Casado agradeció la distinción y señaló que representa “un reconocimiento a la labor fundamental” desarrollada por el Consejo de Empresarios Iberoamericanos, cuyo papel reivindicó como “herramienta de integración regional”.

También Ricardo Teixeira, primer piloto angoleño en conducir un monoplaza de Fórmula 1, puso el acento en la dimensión colectiva que existe detrás de cualquier trayectoria profesional. “Más allá de los premios”, destacó el piloto, son las personas que nos acompañan “quienes nos ayudan a llegar donde queremos llegar”.

A través de estos reconocimientos, Casa Ecuador pone de manifiesto que la empresa, las instituciones, la cultura, la música y el deporte constituyen poderosos instrumentos de encuentro entre países, generaciones y sociedades, capaces de proyectar la Hispanidad mucho más allá de sus fronteras.

La convocatoria cuenta además con la presencia de Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia, y reúne a representantes de grandes compañías, instituciones y organizaciones internacionales, miembros del cuerpo diplomático y destacadas figuras de la sociedad española e internacional, consolidando Casa Ecuador como un punto de conexión entre Europa y América.

MÁS ALLÁ DE LA CULTURA: LA NATURALEZA COMO PATRIMONIO DE LA HISPANIDAD

Casa Ecuador no solo celebra la Hispanidad desde su cultura y su historia, sino también desde uno de sus grandes patrimonios de futuro: la naturaleza.

La defensa y puesta en valor de la biodiversidad constituyen una dimensión especialmente vinculada a la identidad de la República del Ecuador, primera nación del mundo en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos dentro de su Constitución, una visión compartida por la institución internacional TEON (The Embassy of Nature), en español, "La Embajada de la Naturaleza".

En este contexto, la embajadora del Ecuador en España, Wilma Andrade Muñoz, destacó el valor de Casa Ecuador como plataforma para “llevar la cultura del país a escenarios internacionales” y contribuir a difundir uno de los principales hitos del país en materia ambiental: “que se conozca que nuestra Constitución es la única en el mundo que consagra la naturaleza como sujeto de derecho”.

En su intervención durante la primera Gala del Imperio de la Naturaleza, Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, VI Marqués de Lises y presidente fundador de TEON, subrayó que "la imaginación no adorna el futuro. Lo fabrica" y recordó que Ecuador fue el primer país del mundo en reconocer constitucionalmente a la naturaleza como sujeto de derechos.

El Marqués de Lises explicó que esa visión está en el origen de TEON, concebida para "dar voz y representación al valor jurídico, cultural, político y económico de la naturaleza" y reunir a gobiernos, empresas y sociedad en torno a una nueva manera de entender la prosperidad.

En este sentido, definió el propósito de TEON como el de "lograr que conservar genere prosperidad; que la biodiversidad pueda competir por el capital; y que proteger la vida llegue a ser más rentable que destruirla".

Al referirse a Casa Ecuador y a las Galas del Imperio de la Naturaleza, destacó que la iniciativa permite hacer tangible esta visión al presentar la cultura, la identidad y el patrimonio natural del Ecuador como fuerzas vivas de desarrollo.

DE LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL A UNA NUEVA ECONOMÍA NATURAL

La visión de TEON se apoya también en la evolución internacional de Casa Ecuador, concebida como una plataforma capaz de transformar la promoción cultural y natural del país en posicionamiento, turismo, inversión y nuevas oportunidades económicas.

Según estimaciones preliminares proporcionadas por el presidente de TEON, las distintas ediciones de Casa Ecuador han alcanzado directamente a más de un millón de personas y generado alrededor de 100 millones de impactos mediáticos internacionales, equivalentes a un valor publicitario estimado superior a los US$100 millones en favor de la promoción turística y la atracción de inversiones hacia el Ecuador.

Sobre esa base, y aplicando una tasa prudencial de conversión turística potencial del 0,2 % y un gasto promedio de US$1.300 por viajero, TEON estima que esta exposición podría traducirse en aproximadamente 200.000 visitantes inducidos y un impacto económico potencial de hasta US$260 millones para el Ecuador. La organización subraya que se trata de una proyección preliminar cuya atribución definitiva deberá ser validada mediante un estudio técnico independiente.

En paralelo, TEON trabaja bajo un mandato internacional con Deloitte para estudiar, estructurar y validar sus modelos, con el objetivo de llevar al mercado su primer producto de capitalismo ambiental. La institución cuenta además con la asesoría de Dentons para desarrollar la arquitectura jurídica internacional que respalde estas iniciativas.