Patxi López lamenta que no hubiera representación española en Notre Dame: "Me dio pena. Era una invitación a Casa Real"

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha lamentado que no hubiera representación española en el acto de reapertura de la catedral de Notre Dame en París.

"A mí me dio pena que no hubiera nadie, pero lo que había era una invitación a los jefes de Estado, es decir, a la Casa Real en este caso", ha explicado este martes López en rueda de prensa en la Cámara Baja.

En todo caso, el portavoz socialista ha matizado que no sabe si el Ministerio de Cultura "podría acompañar a los Reyes" en el acto de Notre Dame.

"Si me preguntas, personalmente me dio pena que no estuviera España. Aunque tampoco es que hubiera muchos jefes de Estado de otros países europeos", ha concluido López.

Por su parte, el Ministerio de Cultura explicó este lunes que se excusó la ausencia de su titular, Ernest Urtasun, al acto de reapertura de la catedral de Notre Dame en París por tener ese día un compromiso personal ineludible y remarcó que no depende de esa cartera la coordinación de la política exterior.