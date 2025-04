CAZZU ESTRENA SU NUEVO ÁLBUM “LATINAJE” UN VIAJE SONORO QUE HONRA LA DIVERSIDAD CULTURAL DE AMÉRICA LATINA

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tras batir récords con los primeros tres adelantos de su álbum, Cazzu finalmente estrena LATINAJE. A través de 14 canciones que abordan diversos géneros musicales —tango, chacarera, salsa, corrido tumbado, merengue, bolero y funk por nombrar algunos —, explora la identidad y la riqueza cultural latinoamericana.

El primer adelanto del álbum fue “La Cueva”, la canción llegó al puesto #1 en Tendencias de Videos Musicales en YouTube a nivel mundial y se ubicó en el Top 5 de los mejores

Debuts Globales de una artista latina en Spotify.

El segundo adelanto del álbum fue “Dolce”, la canción más escuchada en la radio de México desde hace más de dos semanas, un corrido tumbado que le permitió a Cazzu

conectar aún más con la cultura mexicana.

El tercer anticipo fue la cumbia “Con Otra”, la canción alcanzó el puesto 7 del Debut Global de Spotify y actualmente supera las 100 millones de reproducciones en las plataformas digitales. El video, se ganó el lugar del debut más importante de la historia para una artista femenina argentina en Youtube.

Viaje Sonoro

Como lo describe Cazzu, el álbum es “un menjunje de canciones de música latinoamericana”. La introducción del álbum comienza con la frase “Aquí les traigo una Copla desde el Norte de Argentina, aunque usted no me conoce soy de América Latina”. La Copla es un estilo de música característico de Jujuy, y este inicio abre la puerta a la diversidad musical del territorio.

“MALA SUERTE” relata la historia de una mujer en un contexto de lujo, pero vacía por dentro. “ME TOCÓ PERDER” una chacarera en la cual cuenta con la música de Facundo

Toro y los nombradores del alba. “ODIAME”, evoca el espíritu del tango argentino, en una fusión alternativa con beats más actuales. “POBRECITO MI PATRÓN” una visión actual del clásico del artista argentino Facundo Cabral. “ENGREÍDO”, un bolero con la participación de Elena Rose, aparece el desamor como eje. “QUE DISPAREN” irrumpe con la intensidad de la salsa, mientras que “INTI” es una carta de amor dedicada a su hija, en la que Cazzu expresa la profundidad del vínculo que las une.

“AHORA” fusiona flamenco, con la participación del artista andaluz Maka; “UNA LOCA ENAMORADA” incorpora sonidos de funk brasilero, contando con la colaboración desde

Brasil de WIU. Para cerrar, “MENÚ DE DEGUSTACIÓN” sorprende con un merengue lleno de energía. Nico Cotton es el productor de las canciones y todas fueron escritas por Cazzu, quien presenta su proyecto más ambicioso hasta el momento, grabando con orquestas en distintos países a lo largo y ancho de América latina . A través de diferentes historias, Cazzu coloca a la mujer en el centro de la narrativa, explorando su diversidad, fortaleza,

vulnerabilidad y su relación con la cultura.

TRACKLIST

1. COPLA

2. MALA SUERTE

3. ME TOCÓ PERDER

4. DOLCE

5. POBRECITO MI PATRÓN

6. LA CUEVA

7. ODIAME

8. CON OTRA

9. ENGREÍDO (FT Elena Rose)

10. QUE DISPAREN

11. INTI

12. AHORA (FT Maka)

13. UNA LOCA ENAMORADA (FT WIU)

14. MENÚ DE DEGUSTACIÓN

“Le dedico este álbum a los amantes de la música, a los soñadores, a las soñadoras, a las mujeres que nacieron en lugares donde parece que los sueños no caben ahí, como yo que vengo de un pueblo muy chico y muy lejos de la gran ciudad, muy lejos del gran Buenos Aires donde pasan las grandes cosas. Se la dedico a todas esas mujeres que están en algún rincón del mundo, sintiendo que sus sueños son muy grandes para donde nacieron. No hay ningún sueño tan grande como para que no pueda ser cumplido”, aseguró Cazzu en una entrevista de Vogue que se publicó en abril de este año.