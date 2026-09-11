CEAPI entrega su Medalla de Honor al presidente de Guyana

CEAPI (De izq. a dcha.) José Rafael Gómez Sánchez, presidente de Tecnoconsult, Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana, Arya Ali, Primera Dama de Guyana, y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI - Cedida

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS)

En su primera visita a España, el presidente de Guyana ha subrayado, ante los socios de CEAPI, que el país atraviesa “un momento extraordinario de su historia” y que “el mundo ha cambiado; las relaciones entre gobiernos y empresas han cambiado. Debe trabajar juntos para alcanzar prosperida nacional e internacional. Ese es, en mi opinión, el nuevo contrato social que debemos definir”

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha asegurado que “Mohamed Irfaan Ali es el presidente que Guyana necesita; y Guyana es el país que el mundo necesita”

El acto de entrega de la medalla ha sido un reconocimiento al liderazgo del presidente Ali, y una*invitación al empresariado español e iberoamericano a explorar nuevas vías de colaboración e inversión en Guayan

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) ha entregado Medalla de Honor al presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, en reconocimiento a su liderazgo al frente de la profunda transformación económica que está experimentando el país y a su apuesta por convertir el extraordinario crecimiento impulsado por el petróleo en un modelo de desarrollo sostenible y diversificado.

La ceremonia, celebrada esta mañana en Madrid, ha reunido líderes empresariales iberoamericanos, encabezados por presidenta del CEAPI, Núria Vilanova. Y ha incluido la laudatio del galardonado, a cargo de José Rafael Gómez Sánchez, socio de CEAPI y vicepresidente de Tecnoconsult Group.

Ali ha destacado, además, el papel que puede desempeñar el empresariado iberoamericano en esta nueva etapa. “Guyana no quiere ser simplemente un destino para el capital. Guyana quiere ser un socio en la creación de valor”, ha afirmado, invitando a las compañías internacionales a considerar el país como una plataforma para la inversión, la innovación y la expansión regional.

En este sentido, el presidente ha lanzado una invitación directa a los empresarios presentes: “Vengan a Guyana. Vengan y compruébenlo por ustedes mismos. Vengan a conocer a nuestra gente, nuestras infraestructuras, nuestra economía en expansión y nuestras oportunidades”.

Ali también ha incidido en que el petróleo debe ser entendido como un instrumento para transformar el conjunto de la economía y no como un fin en sí mismo: “El petróleo debe convertirse en oportunidad. La oportunidad debe convertirse en inversión. La inversión debe convertirse en empleo. El empleo debe convertirse en capacidades. Las capacidades deben convertirse en productividad. Y la productividad debe convertirse en prosperidad”. Porque “el mundo ha cambiado; las relaciones entre gobiernos y empresas han cambiado. Debe trabajar juntos para alcanzar prosperida nacional e internacional. Ese es, en mi opinión, el nuevo contrato social que debemos definir”.

Por su parte, la Presidenta de CEAPI, Núria Vilanova ha subrayado que “en mi última visita a Guyana, descubrí no solo un presidente, sino a un líder capaz de crear nuevas realidades y de llevar a su país a una nueva era. Por esto, esta medalla no solo es un reconocimiento al presidente Ali, también es una invitación a nuestros empresarios para descubrir un mercado que está cambiando a gran velocidad”. Ha concluido afirmando que Mohamed Irfaan Ali es el presidente que Guyana necesita; y Guyana es el país que el mundo necesita”.

Asimismo, José Rafael Gómez Sánchez ha afirmado que “el presidente Ali es un ejemplo de resiliencia, y de cómo Guyana es capaz de formar a grandes líderes como él, con su talento, su capacidad de regerar riqueza y construir un país como este”.

Guyana se encuentra ante una etapa decisiva. Con una población de alrededor de un millón de habitantes, el país se ha convertido en una de las economías de mayor crecimiento del mundo, con una previsión de crecimiento real del PIB del 23% en 2026 y del 21% en 2027. El desarrollo de sus recursos petroleros ha generado una capacidad económica inédita y está permitiendo acelerar inversiones en infraestructuras, vivienda, transporte, educación, sanidad y servicios públicos.

Para CEAPI, el gran reto de Guyana es ahora*transformar este crecimiento en desarrollo sostenible y diversificado. La siguiente fase de la economía del país ofrece oportunidades en ámbitos como las infraestructuras, la energía, el transporte y la logística, la agroindustria, el turismo, la minería y la manufactura, la sanidad, la educación y la tecnología.

La Medalla de Honor de CEAPI representa, por tanto, un reconocimiento al liderazgo del presidente Ali, pero también una invitación al empresariado español, europeo e iberoamericano a explorar nuevas vías de colaboración e inversión en Guyana.

Reconocimiento al liderazgo de Irfaan Ali Mohamed Irfaan Ali ocupa la Presidencia de Guyana desde agosto de 2020 y fue reelegido en septiembre de 2025 para un segundo mandato de cinco años. Su trayectoria política y profesional está vinculada a ámbitos como la planificación, la vivienda, las infraestructuras y la gestión económica.

Guyana, una economía en plena transformación

El petróleo constituye el principal motor de la actual expansión económica. Guyana cuenta con más de*11.000 millones de reserva de barriles y alrededor de 17 TCF de gas. Su capacidad de producción diaria podría situarse en 2027 en torno a 1,2-1,3 millones de barriles diarios.

Los ingresos derivados de de estos recursos están contribuyendo a financiar una ambiciosa agenda de inversión pública, conforme al plan estratégico Visión 2030, centrado en la conectividad regional, la inversión, el desarrollo bajo en carbono, la creación de nuevos polos industriales y la mejora de los servicios públicos.

Esta estrategia abre oportunidades para compañías española, iberoamericanas y europeas con capacidad para aportar tecnología, financiación, experiencia y conocimiento en sectores estratégicos. Entre los ámbitos identificados se encuentran la construcción de carreteras, puentes, puertos y aeropuertos; la generación y distribución de energía; la logística y la conectividad; la agricultura y el agroprocesamiento; el ecoturismo; la industria; la sanidad; la formación profesional y la digitalización.

Una plataforma entre el Caribe y Sudamérica

La estrategia contempla el desarrollo de nuevas carreteras, puertos y conexiones aéreas, así como proyectos de integración regional. Entre ellos destaca el puente sobre el río Corentyne, que reforzaría la conexión entre Guyana y Surinam, y una visión energética regional que contempla hasta 3.000 MW de nueva capacidad interconectada entre Guyana, Surinam, la Guayana Francesa y Brasil.

En este contexto, CEAPI considera que “llegar a tiempo” constituye uno de los principales factores de oportunidad para las empresas internacionales: se trata de un mercado pequeño en población, pero con una agenda de proyectos de una dimensión excepcional respecto a su escala.

España y Guyana: una relación con amplio margen de crecimiento

La relación económica entre España y Guyana continúa siendo reducida y está actualmente muy concentrada en el petróleo. En 2025, las exportaciones españolas a Guyana alcanzaron aproximadamente 13,5 millones de euros, mientras que las importaciones procedentes de Guyana se situaron en torno a 644 millones de euros, de los que 638 millones correspondieron a petróleo crudo.

Precisamente por esta concentración, CEAPI identifica un importante margen para ampliar la presencia empresarial española en Guyana en ámbitos como infraestructuras, energía, servicios, agroindustria, turismo, salud, educación y tecnología.

La organización, que reúne a más de 400 presidentes, CEOs y familias empresarias, pretende poner su red al servicio de nuevas alianzas entre ambas orillas del Atlántico y contribuir a generar relaciones empresariales estables y proyectos concretos.