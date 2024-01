El Centenario Sorolla suma 1,5 millones de visitantes en casi 40 exposiciones

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1,5 millones de personas han visitado las 38 exposiciones enmarcadas en el programa '100 años del fallecimiento de Joaquín Sorolla', en un año en el que el museo del artista en Madrid ha superado su cifra histórica de visitantes, con 345.000 personas.

Entre enero y diciembre el programa expositivo del Año Sorolla ha ofrecido muestras que han explorado aspectos menos conocidos del autor, como sus inicios artísticos con 'Sorolla. Orígenes', hasta sus últimos años con '¡Sorolla ha muerto! ¡Viva Sorolla!'; un comisariado literario a través de 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent' o el reciente estudio sobre su apasionado discurrir como pintor 'plenairista' con 'Sorolla viajar para pintar. Otra visión de España', prorrogada hasta abril de 2024.

Precisamente, esta última exposición centraliza el proyecto que vertebra territorialmente el centenario. Madrid ha acogido parte de la programación con muestras como la celebrada en el Palacio Real; 'Sorolla a través de la luz', visitada por 180.000 personas.

Asimismo, distintas instituciones han llevado a cabo proyectos para visibilizar sus propios fondos del autor como el Congreso de los Diputados, con su exposición homenaje a Sorolla; o el Museo Nacional del Prado, con la muestra 'Retratos de Joaquín Sorolla (1863-1923)'.

Además, Fundación MAPFRE se ha sumado también al centenario con la muestra 'Los veranos de Sorolla'. A su vez, Valencia, la ciudad natal del pintor, ha acogido un gran número de exposiciones enmarcadas en el centenario como las celebradas en el Museo de Bellas Artes de Valencia: 'Sorolla. Orígenes y Colección Masaveu. Sorolla', la cual ha superado los 121.000 visitantes.

Por su parte, la Fundación Bancaja de Valencia ha acogido las muestras 'Sorolla en negro', con más de 60.000 visitantes, y 'Sorolla a través de la luz', todavía en curso.

A lo largo de la conmemoración, distintas instituciones han profundizado en el vínculo de un joven Sorolla y su ciudad como la Diputación de Valencia, con la muestra 'Sorolla en Roma. El artista y la pensión de la Diputación de Valencia (1884- 1889)' en el Palacio de Batlia; o el Museo de la Ciudad de Valencia con la 'Ciudad de los artistas. Joaquín Sorolla y el Palacio de las Artes e Industrias de Valencia'.

Por último, la Casa Museo Benlliure ha inaugurado la exposición 'La Valencia de Joaquín Sorolla', que podrá visitarse hasta el 3 de febrero. A nivel nacional, se han sumado a la celebración de esta efeméride las ciudades de Alicante, Oviedo, Avilés y Bilbao.

En el plano internacional, diversas instituciones han rendido homenaje al pintor. The Hispanic Society of America en Nueva York reabrió la Sala Sorolla e inauguró la muestra 'A Masterpiece in the Making: Joaquín Sorolla's Gouaches for the Vision of Spain', en The National Arts Club en Nueva York.

Asimismo, el Meadows Museum de Dallas ha acogido la gran exposición 'Spanish light: Sorolla in American Collections'. Por su parte, el Museo de Bellas Artes de La Habana ha celebrado la muestra 'Joaquín Sorolla Bastida (1863- 1923): Las obras del Museo de La Habana' en el centenario de su muerte.

Mientras, la Real Academia de España en Roma acogió la exposición de obras de pequeño formato 'Sorolla, sprazzi di luce e colore' el pasado marzo; y en noviembre la Gliptoteca de Copenhague inauguró 'Joaquín Sorolla. Luz en movimiento', con motivo de la visita de Estado de los Reyes de España.

TRES NUEVOS SOROLLAS

Por otro lado, en el marco del centenario, el Ministerio de Cultura ha adquirido en 2023 tres obras pertenecientes a la primera etapa del pintor, por valor de 438.000 euros.

Las obras han sido 'Trovador callejero. Visita del músico' (1894), óleo sobre lienzo; 'Cabeza de San Antonio' (1883), óleo sobre tela; y 'Toma de Hábito' (1888), aguada y gouache sobre papel.

En el año 2022 se compraron seis obras con una inversión total de 492.138 euros: 'Tocando la guitarra', 'Niña', 'Niña cantora', 'En la posada', 'El oferente' y 'La esclava y la paloma. Desnudo'.

Por su parte, la Fundación Museo Sorolla ha adquirido un autorretrato del pintor realizado a carboncillo, firmado, dedicado y fechado en 1894, obra que forma parte de una carta autógrafa del pintor dirigida a su amigo Pedro Gil Moreno de Mora.

MÁS CENTENARIO EN 2024

La celebración del centenario se extenderá a lo largo de 2024 al haber sido declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público hasta el próximo 31 de diciembre.

Entre otras actividades, está prevista la edición de veinte publicaciones a cargo de especialistas con títulos como 'Sorolla y la crítica de su tiempo', 'La Valencia de Sorolla', 'El Madrid de Sorolla' o la edición completa y crítica de los epistolarios de Joaquín Sorolla y Clotilde García del Castillo, entre otras.