Central Hisúmer impulsa la distribución de Tomatin Double Cask en España

Tomatin Highland Single Malt Scotch Whisky - Cedida

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS)

Central Hisúmer, compañía especializada en la importación y distribución de destilados premium, refuerza su apuesta por el desarrollo de Tomatin en España mediante un acuerdo estratégico con Corporación Hijos de Rivera para la comercialización exclusiva de Tomatin Double Cask.

Con más de dos décadas como importador exclusivo de Tomatin Distillery en España, Central Hisúmer continúa ampliando la presencia de la marca mediante nuevas alianzas comerciales. Este acuerdo permitirá incorporar Tomatin Double Cask a la red de distribución de Hijos de Rivera, aprovechando su capacidad comercial y su implantación en el mercado nacional.

La colaboración reúne la experiencia de Central Hisúmer en el posicionamiento de destilados premium, la trayectoria de Tomatin en la elaboración de whisky escocés y la fortaleza comercial de Hijos de Rivera, compañía familiar que, con esta incorporación, se estrena en la categoría de whisky de malta.

Tomatin Double Cask: una nueva referencia para el mercado español

Elaborado en las Highlands escocesas, Tomatin Double Cask es un Single Malt Scotch Whisky que combina la maduración en barricas de bourbon americano y jerez oloroso.

Esta selección de barricas aporta un perfil suave y equilibrado, con aromas de vainilla, miel y fruta madura. En boca destacan las notas de manzana asada, pera y frutas confitadas, acompañadas de un ligero fondo especiado.

Con una graduación del 40 % vol. y presentado en formato de 70 cl, Tomatin Double Cask amplía las posibilidades comerciales de la destilería en España, acercando su característico estilo Highland a nuevos consumidores.

Una alianza para seguir desarrollando Tomatin en España

El acuerdo supone un nuevo paso en la estrategia de Central Hisúmer para consolidar el posicionamiento de Tomatin en el mercado español. La colaboración con Hijos de Rivera abre un canal de comercialización exclusivo para esta referencia, manteniendo a Central Hisúmer como importador oficial de la destilería y responsable de su desarrollo en España.