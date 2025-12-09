El Cervantes denuncia que la actitud agresiva de Trump hacia el español "complica" la apertura de un centro en Miami

Archivo - El autor Luis García Montero, durante una entrevista con Europa Press por la presentación de su libro ‘Prometeo’, en el Instituto Cervantes, a 14 de junio de 2022, en Madrid (España). La obra reúne los textos de García Montero centrados en la fi - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha denunciado que la "actitud agresiva" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el español, "complica" los planes de la institución de abrir un centro en Miami.

"Sí, complica la apertura de ese tipo de centros y por eso hay que ser prudente. Se está llevando a cabo una política de preparación con las universidades desde el centro de Nueva York, con la colaboración también del centro de Chicago y podremos ir concretando las posibilidades en el próximo curso, a ver qué posibilidades hay. La verdad es que la actitud de la presidencia de los Estados Unidos con esas declaraciones tan agresivas que está haciendo contra la Unión Europea complica las cosas", ha añadido García Montero durante un encuentro con medios de comunicación para repasar los datos del curso 2024-2025.

Aun así, ha defendido que el Cervantes está acostumbrado a ese tipo de "dificultades" y ha asegurado que usará la cultura como herramienta en un ámbito en el que hay enfrentamiento entre instituciones políticas.

"La cultura es un puente que a veces sirve para trabajar por debajo de los enfrentamientos políticos y para ir creando nuevas realidades. El Instituto Cervantes está muy acostumbrado a ese tipo de dificultades y muy acostumbrado a utilizar la cultura como ámbito de hermanamiento cuando hay un enfrentamiento radical entre las instituciones políticas", ha apuntado.

El Cervantes acoge este martes la reunión de su Patronato en Aranjuez, que presidirán los reyes Felipe VI y Letizia y a la que asistirán tanto el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como los ministros de Exteriores y Cultura, José Manuel Albares y Ernest Urtasun, respectivamente.

Previamente, García Montero ha presentado los resultados del curso y ha planteado algunas de las perspectivas para el siguiente ejercicio. Así, ha adelantado que tienen "necesidad" de estar presentes en Canadá -"posiblemente en Toronto"- y en Estados Unidos. Aunque sí ha mencionado estos dos países, el director de la institución ha explicado que prefiere esperar a que esta posibilidad esté más "consolidada" y no adelantar nada más.

Precisamente, el director del Cervantes ha asegurado que Trump mantiene su beligerancia -y de una manera "muy agresiva"- contra el español y sus hablantes en Estados Unidos.

"Hay más de 60 millones de ciudadanos norteamericanos de origen hispano y más de 40 millones que tienen el español como primera lengua y como lengua materna. De manera que los agravios de Donald Trump al español no son agravios a España o a México. Son agravios a una parte muy significativa de su población y es muy triste estar asistiendo -cómo se analiza desde el Observatorio- a políticas que llaman a ridiculizar a alumnos de colegios que hablan español, por ejemplo", ha apuntado.

García Montero se ha referido a su última visita al país, cuando se reunió con representantes de los departamentos de español de la Universidad de Harvard, en Boston (Massachusetts) y de la Universidad de Columbia, en Nueva York, quienes se mostraban "muy preocupados" por las declaraciones del presidente de Estados Unidos contra los hispanos. Trump se ha referido a ellos como "violadores" y les ha acusado de "comer mascotas".

Así, considera que estas declaraciones hacen que "muchos padres de origen hispano" intenten que sus hijos "olviden el español" y tengan el inglés como único idioma. "Una a de las claves que está haciendo en Estados Unidos (el Instituto Cervantes) es analizar el español como lengua de herencia y ver de qué modo se puede mantener y potenciar el español en las familias que de primera a segunda generación", ha planteado.

56,5% DEL PRESUPUESTO TRANSFERIDO POR EL ESTADO

Por otro lado, entre los datos del ejercicio 2024-25, el director del Cervantes ha destacado que la institución ha alcanzado el 43,5% de autofinanciación y el presupuesto ha ascendido a los 143.189.950 euros. La transferencia del Estado ha sido del 56,5%.

En ese sentido, García Montero ha expresado su "alegría" por estos datos y ha explicado que se está llevando a cabo la adquisición de un edificio para un centro en Fez (Marruecos), lo que señala "la buena situación" en la que está la institución.

"Cuando yo entré a dirigir el Instituto Cervantes, el instituto estaba vendiendo sus edificios para poder mantenerse. Se vendió el edificio de Londres, el de Tel Aviv, el de Bruselas porque había habido un recorte en el presupuesto del Estado del último Gobierno del cuarenta y tantos por ciento para los presupuestos. Que ahora podamos comprar edificios en vez de venderlos habla de la buena situación en la que está el Instituto Cervantes, gracias a su propio poder de autofinanciación, a la ayuda del Estado y a los fondos europeos", ha explicado.

Sin embargo, ha afeado que en España el presupuesto que se dirige a la cultura sea menor que en Francia o Reino Unido y ha asegurado que el hecho de que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por razones de política interna hace "mucho daño".

"Que no se aprueben los PGE es un problema serio. Y me gustaría hacer en público esa reflexión como director del Instituto Cervantes: quien utiliza los presupuestos de un Estado para hacer política interna y limitar las posibilidades de actuación de un Gobierno le suele hacer mucho daño a ese Gobierno pero sobre todo, daño al Estado. Es muy poco patriótico ir a Europa a hablar mal de España e intentar que no salgan los presupuestos que pueden desarrollar la economía española. Yo no creo en estos falsos patriotas", ha zanjado.

Durante el curso, el Cervantes ha registrado un total de 170.102 matrículas, lo que supone un incremento del 6,67% respecto al curso anterior. De ellas, 124.919 correspondieron a los alumnos que se matricularon en cursos de español: generales (86.112) o cursos especiales (38.807). El resto de matrículas corresponden a los cursos de la plataforma AVE (Aula Virtual de Español), con 29.741 matrículas de cursos en línea y a cursos de formación de profesores, con 15.442 participantes.

"Se aprecia un progresivo aumento en las matrículas de cursos presenciales, siendo los cursos de formación de profesores lo que presentan un mayor incremento (30,1%). También cabe reseñar que ha habido un aumento en la oferta de cursos del Instituto Cervantes (6,41%)", explica la institución.

Uno de estos cursos es el CCSE, la Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España, que en este año han acumulado 1.278.831 candidatos desde el año 2015. En el curso 2024- 2025 ha habido 267.325 que se presentaron a la prueba en las 10 convocatorias del curso.

El Cervantes celebró 7.800 actividades culturales, en el conjunto de la red. Por disciplinas, los más frecuentes fueron los ciclos de cine y audiovisuales (34%), seguidos de actividades de extensión bibliotecaria (18%), literatura y pensamiento (14%), música y artes escénicas (14 %), ciencia e historia (7%), proyectos multidisciplinares (7%), y artes plásticas y arquitectura (6%).

El número de intervinientes en estas actividades -creadores, artistas, escritores, científicos, periodistas, profesores...- fue de 4.869, de los cuales 2.089 eran españoles, 880 de diversas nacionalidades hispanoamericanas, y 1.900 de otras nacionalidades.