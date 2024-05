El artista multidisciplinar Alfredo Jaar recibe el IV Premio Mediterráneo Albert Camus

Un proyecto fotográfico de Mohamed Mahdy se lleva el Premio Incipiens



MENORCA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El artista multidisciplinar de origen chileno Alfredo Jaar ha sido el ganador del IV Premio Mediterráneo Albert Camus, que distingue a una figura de relevancia, cualesquiera que sean sus ámbitos de reflexión o creación artística, por el conjunto de su trayectoria.

Así, según han informado los organizadores de los Encuentros y Premios Mediterráneos Albert Camus en nota de prensa, lo ha decidido el jurado internacional presidido por el director de la Fundación Juan March, el filósofo Javier Gomá, el periodista Miquel Molina, la comisaria N'Goné Fall, el crítico de arte José Luís Pérez Pont y la presidenta de la Societé des Études Camusiennes de Francia, Anne Prouteau. La hija del escritor que da nombre a este premio, Catherine Camus, ha sido la encargada de entregarle el galardón a Jaar.

El jurado ha valorado el trabajo de Jaar que, como Camus, no concibe el arte como "un placer solitario, sino como un medio para conmover al mayor número de personas", porque llega a todos los públicos, suscita diálogo y aporta claves de comprensión del mundo.

Alfredo Jaar, nacido en Chile en 1956, es un artista visual, arquitecto y cineasta cuya obra se ha expuesto ampliamente en todo el mundo. Además, ha hecho más de 70 intervenciones públicas en todo el mundo, fue becario Guggenheim en 1985 y MacArthur en el 2000.

Este artista multidisciplinar también recibió el Premio de Arte de Hiroshima en 2018 y el Premio Hasselblad en 2020. Y, destaca porque se han editado más de 60 publicaciones monográficas sobre su obra.

Tras ser galardonado con el IV Premio Mediterráneo Albert Camus, Jaar se suma a la lista de ganadores de este reconocimiento que en 2018 recibió la artista plástica Mona Hatoum, en 2020 se otorgó al filósofo Edgar Morin, por su labor como pensador transdisciplinar y hace dos años, en 2022, al escritor francés Mathias Enard.

PREMIO INCIPIENS

Por otro lado, el III Premio Mediterráneo Albert Camus Incipiens, establecido en 2020 con la intención de difundir y apoyar proyectos en curso de elaboración periodística por parte de autores incipientes nacidos o residentes en cualquiera de los países de Mediterráneo, se lo ha llevado el fotógrafo egipcio Mohamed Mahdy por 'Here the doors don't know me' sobre la erosión de las pequeñas comunidades, la gentrificación y la pérdida de territorios.

El jurado de este galardón, compuesto por la curadora y directora artística Mónica Allende, la escritora Carla Fibla y la periodista Tanya Habjouqa, ha destacado de Mahdy su "profundo compromiso" con la comunidad, su planteamiento creativo a través de diferentes lenguajes visuales y sus diversas maneras de contar una historia.