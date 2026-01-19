Barcelona y Palafrugell (Girona) acogen una muestra sobre el universo del fotógrafo Sergio Larrain

BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Fotocolectania de Barcelona y la Bienal de Fotografía Xavier Miserachs de Palafrugell (Girona) acogerán la muestra 'Sergio Larrain. El vagabundo de Valparaíso. Chile', dedicada al universo poético del fotógrafo chileno.

La exposición, comisariada por Agnès Sire, se podrá ver en Barcelona del 22 de enero al 24 de mayo, y en agosto continuará en Palafrugell hasta el 18 de octubre, ofreciendo "un recorrido único por la obra de uno de los fotógrafos más singulares del siglo XX", informa Foto Colectania en un comunicado de este lunes.

Larrain es una figura "singular" en la historia de la fotografía, por su originalidad, independencia y fidelidad a sus convicciones, así como su mirada viva, liberada de cualquier prejuicio, que impregnan a su obra una profunda sensibilidad hacia la presencia humana y la soledad urbana, en palabras de los organizadores.

El chileno comenzó a fotografiar a principios de los años cincuenta y obtuvo un éxito temprano, tras lo que Henri Cartier-Bresson le animó a incorporarse a la agencia Magnum Photos --productores de esta muestra--.

Seis años después, tras una etapa intensa de encargos y viajes por Europa y América y cuando estaba en la cima de su carrera, abandonó la fotografía profesional.