Presentación de la programación de 'La huerta de las Delicias' de Palencia. - EUROPA PRESS

PALENCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Estilos musicales como el blues, soul, R&B o sonidos latinos mezclados con electrónica a cargo de artistas procedentes de EEUU, Chile y España confirman el programa de 'La Huerta de las Delicias', ciclo musical que volverá a tener al parque palentino de la Huerta de Guadián como escenario y que dará comienzo este miércoles con el concierto de 'Big Daddy Wilson', de EEUU.

Este ciclo continuará el 15 de julio con el también estadounidense Jackie Venson mientras que el día 22 de julio será el turno de los españoles 'Hip Horns Brass Collective' y cerrará el programa, Calle Mambo, de Chile, el 29 de julio.

Los conciertos darán comienzo a las 21:00 horas y tendrán entrada gratuita.

'La Huerta de las Delicias' está organizada por La Mano Negra Producciones y el Ayuntamiento de Palencia y se enmarca dentro de la programación cultural de verano 'Un rayo de sol'.

El cantante y compositor estadounidense de blues 'Big Daddy Wilson' es el encargado de abrir el programa. Llega a Europa presentando el álbum Plan B. A través de su repertorio, Big Daddy Wilson llevará al público en un viaje musical único que abarca los muchos matices de la música negra, desde el blues de raíces hasta el soul clásico, desde el folk hasta los ritmos urbanos contemporáneos.

Aclamada como una de "las estrellas emergentes de Austin" por Rolling Stone y como "una leyenda de Austin en ciernes" por Forbes, Jackie Venson se ha consolidado como una de las intérpretes más imponentes surgidas de Texas. Su álbum revelación 'Joy' recibió elogios de la crítica tras su lanzamiento en 2019 y, aunque la pandemia frenó sus planes de gira al año siguiente, Venson alcanzó nuevos niveles de popularidad gracias a su intensa actividad en retransmisiones en directo.

'Hip Horns Brass Collective' es una brass band de Barcelona que fusiona el jazz de Nueva Orleans, el hip-hop y el groove con una puesta en escena irresistible. Formada por tres generaciones de músicos procedentes del jazz y la música moderna que han trabajado con artistas como C. Tangana, Nathy Peluso, Amaia o Ca7riel & Paco Amoroso.

Con trece años de trayectoria, tres álbumes y más de 300 conciertos en el mundo, el grupo chileno 'Calle Mambo' se ha convertido en una referencia de la renovación de las músicas latinas. Sus composiciones mezclan instrumentos tradicionales latinoamericanos con sonidos electrónicos, urbano y ritmos populares en una alquimia poderosa entre modernidad y tradición.