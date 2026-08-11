La cantautora chilena Montse se estrena en España con un concierto este jueves en El Corral de las Cigüeñas en Cáceres

Las cantautoras Montse y Eva Saint actúan en El Corral de las Cigüeñas de Cáceres este jueves - CO

CÁCERES, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Montse, cantautora chilena que fusiona indie folk y soul, se presenta por primera vez en España este jueves 13 de agosto, con un concierto en El Corral de las Cigüeñas, a las 21,00 horas con entrada libre hasta completar aforo. Estará acompañada como invitada por la artista emergente cacereña Eva Saint, que también estrenará nuevos temas grabados en el estudio de Javibu Carretero, en la capital cacereña.

Consolidada como una voz auténtica del indie folk latinoamericano, la música de Montse está hecha de letras profundas que invitan a la introspección. Sus canciones son historias que inspiran cuestionamientos personales y promueven valores como el respeto al medio ambiente y la conexión genuina con las emociones.

La autenticidad de su música ha resonado íntimamente con una audiencia fiel, su club de fans, que se identifica como 'Teletubbies', creando un vínculo significativo con quienes encuentran en sus letras un reflejo de sus propias vivencias. En 2024 lanzó su álbum debut 'Mirando al horizonte'.

Su trayectoria incluye telonear a Aurora y Norah Jones ante más de 10.000 personas en el Movistar Arena de Santiago de Chile, presentarse en Lollapalooza Chile, y realizar giras por su país, México, Colombia, Panamá y Costa Rica.

Por su parte, Eva Saint ha comenzado su camino como cantautora estrenando su canción titulada 'Quiero huir', disponible a partir de septiembre, adelanto de su futuro álbum que verá la luz a finales de este año.

El disco está grabado por Javibu Carretero, un músico múltinstrumentista residente en Cáceres y productor con más de 30 años de experiencia. Fue cofundador de los estudios Sonobox (Madrid), cuenta con una amplia trayectoria de producciones y grabaciones para Vetusta Morla, Nena Daconte, Vanesa Martín, David deMaria, Víctor Manuel o Joaquín Sabina, entre otros.

Javibu Carretero lleva afincado en Caceres desde 2020 con estudio propio y trabaja ahora para artistas locales y extremeños, informa la organización en nota de prensa.