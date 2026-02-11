Cultura lleva a Mieres el espectáculo 'Lota', las mujeres del carbón, un homenaje a la memoria minera

Cartel del espectáculo Lota. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte promueve la llegada a Asturias del espectáculo 'Lota', las mujeres del carbón, que se representará el domingo, 15 de febrero, a las 19.00 horas, en el Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres del Camín. La función, con entrada libre hasta completar aforo, es un reconocimiento a la memoria minera compartida entre Asturias y Chile y a los vínculos históricos y culturales construidos en torno al carbón.

La obra está dirigida por el coreógrafo y bailaor chileno Pedro Fernández Embrujo, y toma como partida el cierre de las minas de carbón de Lota, en el sur de Chile, para construir un relato escénico que profundiza en las repercusiones sociales y humanas del fin de la actividad extractiva. La propuesta sitúa a las mujeres en el centro de la vida comunitaria y subraya su función decisiva en el sostenimiento de las familias, la organización colectiva y la preservación de la memoria.

El montaje combina danza folclórica chilena y española, flamenco, teatro y música en directo. También incorpora letras de la cantautora Violeta Parra. El resultado es una experiencia escénica integral que entrelaza tradición y contemporaneidad y que plantea un diálogo entre diferentes lenguajes artísticos para reflexionar sobre la identidad, el trabajo y la transformación de los territorios industriales.

La obra cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura, la Fundación Chile-España, el apoyo de la Embajada de Chile en España y la colaboración del Conceyu Mieres.