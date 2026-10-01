David Bisbal incluye a Galicia dentro de su Tour Eternos 2027 y cantará el 4 de junio en A Coruña

David Bisbal actuará en A Coruña en junio. - DAVID BISBAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El artista David Bisbal ha desvelado las primeras fechas de su Tour Eternos en España 2027, su próxima gira mundial que arrancará el próximo 6 de octubre en Santiago de Chile y recorrerá más de 20 ciudades en América.

Ahora, el cantante ha confirmado las primeras 15 fechas en España, incluyendo una parada en A Coruña, donde actuará el 4 de junio del año que viene.

En un comunicado, la organización ha explicado que el nuevo proyecto de Bisbal revive grandes clásicos de la música en español "y los lleva a un nuevo universo sonoro".

La primera parada en España será el 22 de mayo en Valencia. A partir de ahí, recorrerá ciudades como Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Murcia, Albacete, Granada, Almería o Madrid, entre muchas otras, además de A Coruña.

La venta de localidades para el público en general comenzará este viernes, 2 de octubre, a partir de las 14.00 horas en 'davidbisbal.com' y El Corte inglés, con precios que oscilan entre los 48 euros y los 80 euros.