El folk extremeño del grupo El Pelujáncanu llega a Chile en una gira que fusiona raíces y mitología

CÁCERES 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de folk extremeño El Pelujáncanu va a comenzar en Chile una gira para presentar una de las propuestas más potentes y singulares del folk ibérico contemporáneo. Se trata de 'La Leyenda del Pelujáncanu', un viaje musical que fusiona raíces tradicionales, ritmos ancestrales y la fuerza mítica del imaginario extremeño.

El nombre del grupo se debe a uno de los seres más representativos de la mitología extremeña, un cíclope gigante que encarna a las fuerzas de la naturaleza y representante de las culturas más antiguas del norte extremeño.

Ahora, por primera vez en territorio chileno, el proyecto ofrecerá una serie de conciertos en Santiago de Chile llevando al público una experiencia sonora marcada por la percusión profunda, melodías de raíz, instrumentos tradicionales y una puesta en escena que evoca la figura legendaria del Pelujáncanu: el espíritu salvaje de los bosques, reinterpretado aquí como símbolo cultural de Extremadura.

La gira de noviembre incluirá presentaciones en el Estadio Español en Santiago de Chile, el día 28, y en el Espacio Cultural Matta dentro del XVIII Festival Internacional de Música Antigua USACH, el día 29.

"El Pelujáncanu es energía, identidad y memoria. Queremos compartir con Chile la intensidad del folklore extremeño, su ritmo primordial y su carácter indómito", ha afirmado el equipo artístico detrás del proyecto.

La gira de 'La Leyenda de el Pelujáncanu' combina música en directo, narrativas visuales y momentos rituales que conectan el folclore peninsular con sensibilidades actuales. El resultado es un espectáculo vibrante, accesible y profundamente emocional, que celebra la tradición desde una perspectiva contemporánea.

Además de los conciertos, el proyecto incluirá encuentros con artistas locales, talleres de música tradicional y actividades formativas orientadas a promover el intercambio cultural entre Extremadura y Chile.