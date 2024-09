Vuelve a escena 25 años después el montaje de la chilena Teatrocinema basada en la novela 'El gran cuaderno' de la húngara Agota Kristof



MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Canal Hispanidad, el nuevo ciclo de Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid abierto a la creación escénica hispanoamericana exhibida en grandes instituciones del continente, inicia su andadura de la mano de 'Gemelos', uno de los hitos del teatro chileno de los últimos 25 años que firma la compañía Teatrocinema y que se basa en la novela 'El gran cuaderno', de la autora húngara exiliada en Suiza Agota Kristof.

Esta pieza, que se presentará en la Sala Roja del 27 al 29 de septiembre, es uno de los ocho montajes integrados en Canal Hispanidad dentro de la temporada 2024/2025 de Teatros del Canal, a los que se suma una sorprendente adaptación de la obra de Chejov 'La gaviota', dirigida por Guillermo Cacace y otros a lo largo de la temporada.

'Gemelos' se exhibirá en España gracias a la alianza entre Teatros del Canal y el Festival Internacional Teatro a Mil de Chile, uno de los más prestigiosos del ámbito hispanoamericano, que atesora ya 31 ediciones y que estrena con ello su extensión Madrid a Mil.

La obra, que se ha presentado este jueves, fue ovacionada en su momento en el Festival de Aviñón y se ha representado en los escenarios más importantes del mundo teatral. Narra la historia de dos niños que sienten y piensan de modo idéntico. Al llegar los tiempos de la Gran Guerra (la Primera Guerra Mundial), su madre los deja bajo la custodia de su abuela en un pequeño poblado, lejos del amor, la calidez y cualquier certeza.

Desde ese momento, los gemelos se ven obligados a iniciar un proceso de autoaprendizaje que les permitirá sobrevivir al dolor, el hambre, la humillación permanente, el abandono, el abuso, la corrupción, la muerte y, finalmente, a su propia y definitiva separación.

Según sus creadores, en la obra de Agota Kristof descubrieron que su crudeza descifraba las percepciones y vivencias de cuando ellos fueron niños, niñas y jóvenes a mediados de los años setenta y en plena dictadura de Pinochet. "Decidimos abocarnos a la búsqueda de visualizar y estructurar un guión para una obra de nuestra compañía. Después de muchos intentos y devaneos, fueron juguetes estropeados y abandonados los que nos abrieron el mundo de Gemelos", han indicado.

UN CASTILLO DE MADERA

Toda la obra transcurre en un castillo de madera inspirado en los teatros antiguos, plagado de pequeñas decorados que suben y bajan de escena, manipulado por los mismos actores que interpretan la obra.

De la misma manera, la iluminación también toma inspiración del teatro antiguo, llenando de color la escenografía y sus fondos, haciendo uso de esta herramienta para recrear la luz del día, de la noche, de las estaciones del año y las emociones de los personajes.

Éstos son representados como muñecos de trapo, de porcelana, de madera, marionetas, con la intención de contrastar la crudeza de la historia con los personajes que la narran desde su perspectiva infantil, lo que también se refleja en los vestuarios, basados en este tipo de juguetes.

También se inspiraron en los cuentos clásicos al introducir arquetipos típicos de las historias de niños, como la bruja, los héroes y los villanos.

En Chile, el montaje fue distinguido como Mejor Obra por el Círculo de Críticos de Arte, la Asociación de Periodistas de Espectáculos APES y recibió cuatro Premios Altazor, entre ellos el de Mejor Dramaturgia, Actriz y Actor.

Teatrocinema, la compañía responsable del mismo, la fundaron Laura Pizarro y Zagal, junto a un colectivo artístico multidisciplinario, que se embarcaron en 2005 en la experimentación e investigación de mezclar, fusionar, fundir (y confundir) elementos esenciales del teatro, el cine, la fotografía, el cómic, la animación tanto 2D como 3D, la literatura, la composición musical y la acción en vivo sobre el escenario.

Sus fundadores, después de haber culminado un ciclo creativo de 18 fructíferos años siendo La Troppa, comparten y vuelcan su experiencia junto a este grupo de creadores en la búsqueda de un lenguaje nuevo, propio, único, llegando a plasmar el concepto del teatro de la luz y el viaje instantáneo en el tiempo y el espacio.

El cuerpo, la actriz, el actor y la materia son envueltos orgánicamente por el juego visual, virtual, sonoro y musical, llegando a habitar más allá de las dos y tres dimensiones, abriendo y proponiendo un "multiverso" compositivo.

La compañía ha creado las obras 'Sin sangre' (2007), 'El hombre que daba de beber a las mariposas' (2010), 'Historia de amor' (2013), 'La contadora de películas' (2015), 'El canto de la tierra' (2018), 'El sueño de Mo' (2018), 'Pato, patito' (2019), 'Plata quemada' (2019), 'Kaori' (2022) y 'Rosa' (2022).

La compañía Teatrocinema también ha remontado obras emblemáticas de La Troppa, como 'Gemelos' (2006 / 2017), 'Viaje al centro de la tierra' (2013) y 'Pinocchio' (2014).

LA MEJOR ESCENA HISPANOAMERICANA

Después de Gemelos, Canal Hispanidad presentará 'Gaviota' (15 y 16 de octubre), una sorprendente adaptación de la obra de Chejov 'La gaviota' dirigida por Guillermo Cacace. El 31 de octubre y el 1 de diciembre, la compañía chilena Bonobo exhibirá la comedia de humor negro 'Temis' y del 3 al 8 de diciembre, el director cubano Carlos Díaz presenta una versión afrocubana de 'Celestina', a partir de la obra del clásico Fernando de Rojas.

Ya en 2025, Lluis Pasqual, director residente de Teatros del Canal, firmará la dirección de la comedia 'La gran ilusión', del italiano Eduardo de Filippo en una producción del Teatro San Martín de Buenos Aires, con siete funciones en la segunda quincena de febrero, y la directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra y Chula the Clown narrarán del 28 de febrero al 2 de marzo el viaje onírico de 'The silence of the sound'.

Del 10 al 13 de abril, el actor argentino Alberto Peloni buscará la risa cómplice del público con su monólogo cómico 'El brote', de Emiliano Dionisi, en una producción del Teatro Criollo. El cierre de la temporada de Canal Hispanidad (del 27 al 28 de junio) lo pondrá otro clásico, de la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, 'Los empeños de una casa', en una versión de la Compañía Nacional de Teatro de México.