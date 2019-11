Chile.- Mon Laferte: "Lucho por mis ideales, creo que cuando hay injusticias es necesario levantar la voz"

Publicado 19/11/2019 18:14:11 CET

La artista chilena Mon Laferte protagonizó el momento más reivindicativo que se recuerda en la historia de los Grammy Latino, al detenerse ante las cámaras en la alfombra roja para, inesperadamente, descubrir la parte superior de su vestido y mostrar un mensaje pintado sobre su pecho desnudo: "En Chile torturan, matan y violan".

Un pañuelo verde a favor de la despenalización y legalización del aborto en su país era lo único que vestía de mitad de cuerdo hacia arriba, concretamente en su cuello. Completaba así Mon Laferte su protesta por el estado de violencia y opresión que vive actualmente su país.

"El plan era precisamente hacer una denuncia pública en un lugar donde podía llamar muchísimo la atención", confiesa a Europa Press la chilena en conversación telefónica, añadiendo: "No es fácil, la verdad. Exponerme así personalmente fue bien duro, pero da igual, lo importante es que el mensaje ha llegado".

Concede Laferte que la imagen no hubiera sido igual de potente si hubiera mostrado su mensaje en una pancarta o sobre una camiseta, algo que, según plantea, "habla del mundo en el que vivimos", en el que mostrar los pechos femeninos siguen causando controversia -de hecho, en Instagram, la propia artista compartió una imagen de su reivindicación pero colocando dos flores sobre sus pechos para evitar la censura-.

"Habla de cómo en nuestro planeta la gente todavía se espanta en 2020 por ver un par de tetas en su hábitat natural. Pero si son unas tetas apretadas detrás de un escote o de una transparencia con una sonrisa y usadas de modo sexual, está todo bien", argumenta.

Tras asegurar que ella siempre ha sido "súper activista" desde bien joven, bromea al remarcar que hasta ahora "nunca había mostrado los pechos en una alfombra roja". Y remata: "Nunca me ha dado miedo decir lo que pienso. Puede que tenga razón o no, pero lucho por mis ideales, creo que cuando hay injusticias es necesario levantar la voz".

SITUACIÓN DE CHILE

Explica entonces Mon Laferte que Chile es un país muy "pequeño con la información muy manipulada" por parte de una prensa que habla de "saqueos y desórdenes públicos causados por la gente, pero no se habla de las violaciones de derechos humanos del día a día". Lo que sí ha hecho el presidente, Sebastián Piñera, es reconocer abusos y brutalidad policial durante las protestas de las pasadas semanas en el país sudamericano.

"Lo que pasa en Chile -prosigue- es que tiene un modelo económico neoliberal instaurado durante la dictadura de Pinochet. Fuimos el experimento. Tenemos un modelo económico de libre comercio donde el estado no puede involucrarse nada y todos los servicios básicos están privatizados".

Por todo ello, aboga la artista por reformar la Constitución para que la gente tenga "servicios básicos gratuitos". "Eso es lo que se está pidiendo en las protestas para acabar con la injusticia social. Un billete de Metro cuesta dos dólares y medio y nosotros no somos un país europeo, no somos Nueva York", remarca.

Espoleada por los acontecimientos en su país, publicaba Mon Laferte el pasado viernes, horas después de su protesta en los Latin Grammy de Las Vegas, una canción titulada 'Plata ta tá' en la que canta frases como "Está generación tiene la revolución. Con el celular tiene más poder que Donald Trump".

La inspiración para esta canción no está siendo el presente, sino el golpe de Pinochet de 1973 -la dictadura duró hasta 1990-. "Mi madre me contó lo que vivió y, claro, entonces no había celulares, ni internet, ni cámaras en los teléfonos. Nadie se enteraba de nada y lo que se veía por televisión en el resto del mundo no era la realidad, pues se mostraba lo que interesaba", relata.

Con una clara intención de arengar a las nuevas generaciones, lamenta la artista que entonces nadie pudiera saber "nada de desaparecidos y torturados", algo que tiene que ser necesariamente diferente "ahora que todos podemos ser reporteros y la información está ahí".

Por eso, pone en valor que el mundo se haya enterado de lo que ocurre en Chile gracias a esa tecnología utilizada por los más jóvenes: "Las nuevas generaciones son increíbles. Los más viejitos se siguen asustando por ver unas tetas, pero la gente más joven lo ve todo mucho más relajado. Mi sobrina es adolescente, tiene 15 años y me llamó para decirme que no entendía tanto revuelo y que se sentía orgullosa de mí".

Mon Laferte está ahora en México a punto de finalizar la gira de su último álbum, 'Norma', publicado hace justo un año. Después, pensaba relajarse y "repensar todo", pero admite que tras haber estado en Chile participando en las protestas y todo lo que está sucediendo, está "escribiendo canciones como loca". "No sé lo que haré, solo sé que estoy escribiendo mucho y muy diferente", concluye.