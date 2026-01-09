La Perla 29 lleva 'A Macbeth Song' al Festival Teatro a Mil de Santiago de Chile

La obra se podrá ver en Santiago de Chile los días 15, 16 y 17 de enero. - LA PERLA 29

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Perla 29 llevará 'A Macbeth Song' al Festival Teatro a Mil de Santiago de Chile, en el marco de la gira internacional de la obra, informa en un comunicado de este viernes.

El espectáculo se podrá ver los días 15, 16 y 17 de enero en el Teatro de la Universidad de Chile, uno de los espacios que acoge el festival.

Además, el director de la obra, Oriol Broggi, compartirá un taller con 25 jóvenes actores, directores y diseñadores que participan en el programa 'LAB Escénico', con el que redescubrirán textos de Lorca, Mouawad, Sófocles o Lagarce, entre otros.