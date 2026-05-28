Archivo - Marilú Mallet en la película 'Diario inacabado'. - MUSEO REINA SOFÍA - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Reina Sofía y el festival Documenta Madrid han organizado la primera retrospectiva internacional dedicada a la cineasta chilena Marilú Mallet (Santiago de Chile, 1944), que se presenta este jueves, bajo el título 'Una poética del retrato'.

El ciclo revisa la trayectoria de una autora que, según ambas entidades, es clave para entender el cine del exilio latinoamericano y la emergencia de la autoficción documental, poniendo el foco en una filmografía que ha abordado durante décadas las heridas políticas y emocionales del destierro.

Mallet forma parte de una generación de mujeres cineastas que iniciaron su trabajo durante el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende (1970-1973) y que, tras el golpe de Estado de 1973, se vieron obligadas a desarrollar su obra en el exilio.

La cineasta realizó antes del golpe la película 'Amuhuelai-mi' (1972), centrada en las comunidades mapuche y sus reivindicaciones territoriales históricas, una obra temprana que ya anticipa su atención a sujetos y territorios desplazados.

Tras la instauración de la dictadura militar en Chile, Mallet se exilió en Canadá, donde comenzó a construir una filmografía que explora la fuerza política del retrato fílmico. En 1975 participa con el mediometraje 'Lentement' en la película colectiva 'Il n'y a pas d'oubli' (No hay olvido), producida desde Canadá por jóvenes chilenos exiliados, y en 1982 rueda 'Diario inacabado' (Journal inachevé), un título fundamental que retrata el cine chileno en el exilio y se considera una de las piezas pioneras de la autoficción contemporánea.

El programa subraya el trabajo de Mallet con la primera persona y sus ramificaciones ficticias dentro del documental, así como su mirada hacia comunidades que se resisten a la industrialización forzada. A finales de los años setenta viaja a Nicaragua para rodar 'El Evangelio en Solentiname', un retrato del poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, y en 1985 filma en Perú 'Andahuaylillas. Memorias de una niña de los Andes', donde vuelve a cruzar memoria, territorio y relato íntimo.

El ciclo, comisariado por Pablo Caldera, contará no solo con la presencia de Marilú Mallet, que presentará la primera sesión, sino también con las cineastas Angelina Vázquez y Valeria Sarmiento. La organización subraya que será la primera vez que se reúne públicamente esta generación de mujeres cineastas del exilio, que dialogarán en un coloquio previsto para el 30 de mayo. La entrada a las proyecciones será gratuita hasta completar aforo y las localidades se podrán retirar en taquillas o en la web del Museo Reina Sofía (máximo dos por persona), con apertura de puertas media hora antes de cada pase.