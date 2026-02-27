Chile.- Saiko celebra el reguetón chileno en 'Flaiteera', con Sinaka, Benja y Kennat

El artista granadino Miguel Cantos, conocido artísticamente como Saiko, y los chilenos Sinaka, Benja y Kennat. - LA INDUSTRIA INK

El artista granadino Miguel Cantos, conocido artísticamente como Saiko, ha publicado 'Flaiteera', el segundo adelanto de su nuevo disco y en el que celebra el reguetón chileno uniéndose a Sinaka, Benja y Kennat.

Esta canción llega tras el lanzamiento de 'Dios los bendiga' con el puertorriqueño Tito el Bambino, el primer adelanto de su nuevo disco 'Los angelitos'.

A mitad de 2025, Saiko lanzaba 'Natsukashii Yoru', que fue su tercer álbum. Ahora gira hacia el reguetón y ritmos de la década de los años 2000.

La colaboración con los chilenos llega cuando Sinaka lleva varias semanas acumulando millones de escuchas con la canción 'Alo'. De hecho, en la plataforma de audio en 'streaming' Spotify casi alcanza las 12 millones de reproducciones.

'Flaiteera' está producida por ULI y Flackoloyal y se apoya en una base seca y contundente, con percusión marcada y bajos densos que sostienen energía del reguetón.