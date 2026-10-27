Seminci.- Valeria Sarmiento se despide de la ficción con 'Detrás de la lluvia': "No hay productores para mí"

Presentación de 'Detrás de la lluvia', de la cineasta Valeria Sarmiento. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cineasta chilena Valeria Sarmiento pone el broche de oro a su trayectoria como referente en la industria cinematográfica latinoamericana con su último largometraje de ficción 'Detrás de la lluvia', con el que ha conseguido la Espiga de Honor en la 71 edición de la semana internacional del cine de Valladolid (Seminci).

"Esta será mi última película de ficción, no hay productores para mí", ha señalado Sarmiento. Esta afirmación aglutina no solo el cierre de su extensa filmografía de más de treinta títulos sino, también una advertencia sobre el estado de la industria.

Su adiós llega con una obra "difícil de clasificar", 'Detrás de la lluvia', que parte de un crimen, el hallazgo del cadáver de una niña en Valdivia, una ciudad al sur de Chile.

"No quería que fuese una película de género policiaco, quería que hubiese cierto enigma; por eso buscaba un título que supusiera algo para el espectador", explica la directora.

Con esta obra, Sarmiento, pretende hablar de lo oculto tras la superficie, de los recuerdos que emergen y de un trauma que la protagonista, Sofía, debe afrontar al llegar a Valdivia.

Sarmiento vincula la trama de la película con un recuerdo personal. "Cuando ves una película rayada, da la sensación de que llueve; por eso, cuando estaba viendo 'Las zapatillas rojas' le pregunté a mi madre si estaba lloviendo y ella me respondió: No, tienes que mirar detrás de la lluvia. Siempre me gustó ese concepto", ha apuntado.

La propuesta está construida a partir del blanco y negro y las sobreimpresiones, ya que, Sofía, al regreso a su ciudad natal tras graduarse de Psicología, se cruza con los abusos sufridos en su infancia. La película, por lo tanto, no muestra el trauma de una manera literal.

Seminci le entrega la Espiga de Honor en reconocimiento a una de las trayectorias más importantes del cine latinoamericano. La película, presentada fuera del concurso en la Sección Oficial, se estrenó mundialmente en el Festival de Karlovy Vary y llega ahora a Valladolid como el broche de una obra que ha sabido moverse entre el documental, el "melodrama", y las formas populares del cine sin perder nunca su mirada propia.