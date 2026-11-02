La última novela de Margarita Barbáchano aborda una historia de amor de cuatro décadas entre dictaduras y democracias

Portada de 'Océano', la última novela de la escritora y periodista aragonesa, Margarita Barbáchano - AVANT EDITORIAL

ZARAGOZA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La última novela de la escritora y periodista aragonesa, Margarita Barbáchano, titulada 'Océano', aborda una historia de amor de cuatro décadas entre dictaduras y democracias en la que narra la pasión de Leonardo y Amanda entre Chile, España y Francia, con la música de Quilapayún como telón de fondo histórico.

La obra, de 276 páginas, se enmarca en el género de la narrativa contemporánea y está publicada por la editorial independiente, Avant Editorial.

A través de la historia de los protagonistas, Leonardo y Amanda, la novela explora cómo una pasión puede sobrevivir a la distancia, al tiempo histórico y a los cambios políticos de dos continentes, en un relato que combina lo íntimo con el trasfondo de un periodo convulso de la historia reciente de Latinoamérica y Europa.

'Océano' se desarrolla en tres escenarios -Chile, España y Francia- unidos por el mismo mar que da título a la novela. Leonardo y Amanda protagonizan una pasión hecha de encuentros y despedidas, un vaivén emocional que la autora compara con el movimiento del oleaje.

La narración se despliega sobre el telón de fondo de las dictaduras latinoamericanas y el posterior despertar de democracias esperanzadoras, un marco histórico que da profundidad y contexto a la relación de los protagonistas sin convertirse nunca en el centro del relato.

LA MÚSICA

El grupo musical chileno Quilapayún actúa como hilo conductor de la ficción, aportando una banda sonora simbólica a una historia marcada por el exilio, la distancia y la memoria compartida.

La autora construye así una novela "luminosa" pese al contexto político que la envuelve, en la que la música se convierte en vínculo emocional entre los personajes y entre las dos orillas del Atlántico que separan sus vidas, han indicado desde la editorial.

Más allá de la historia de Leonardo y Amanda, 'Océano' propone una reflexión sobre el amor en distintas etapas de la vida: la pasión de la juventud, el valor de la amistad y el deseo de seguir amando cuando se acerca la vejez. Esta mirada se cierra con un encuentro entre los protagonistas en París, cuarenta años después de sus primeros años juntos, que pone en perspectiva todo el recorrido vital y sentimental narrado en la novela.

'Océano' resulta especialmente oportuna por su manera de entrelazar la memoria histórica de las dictaduras latinoamericanas con una trama sentimental que se extiende durante cuatro décadas, un recurso que permite al lector asomarse a procesos políticos de Chile, España y Francia desde la experiencia íntima de sus personajes.

La presencia del grupo Quilapayún, símbolo musical de la resistencia y el exilio chilenos, añade un elemento cultural reconocible que conecta la ficción con la realidad social de la época.

Se trata, además, de una novela que aborda el amor no solo como experiencia juvenil, sino como sentimiento que persiste y se transforma con el paso de los años, una perspectiva poco frecuente en la narrativa romántica contemporánea.

LA AUTORA

Margarita Barbáchano Gracia es licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y en Historia por la Universidad de Zaragoza, además de graduada en Psicología y en Publicidad. Ha ejercido como periodista en diversos medios de Barcelona y Zaragoza, en Televisión Española, además de columnista del Heraldo de Aragón y, en la actualidad, de El Periódico de Aragón.

Tras años dedicados al periodismo ha encontrado en la narrativa un espacio para expresar sus propios pensamientos y crear personajes "libres de todo rigor informativo", ha precisado la editorial para añadir que cuenta ya con trece libros publicados.