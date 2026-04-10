Chyno y Nacho reivindican sus raíces en “Radio Venezuela”, su nuevo disco colaborativo

Chyno y Nacho - CEDIDA

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dúo venzolano Chyno y Nacho han presentado su nuevo disco, Radio Venezuela. Su sexto álbum de estudio y el segundo tras su regreso, un trabajo compuesto por 14 canciones que apuesta por colaboraciones con artistas emergentes del país.

Explican que el disco es indiscutiblemente colaborativo, señalando que el proyecto reúne una nueva generación de músicos venezolanos con el objetivo de “celebrar nuestra cultura, celebrar nuestra idiosincrasia, nuestros orígenes, nuestras raíces a través de este disco, obviamente con un sonido global”.

Para ellos, este álbum significa el mejor trabajo a nivel profesional que han hecho, tanto por la experiencia ganada, como en lo que a la música se refiere. “Fue un disco que se trabajó con mucha pinza y lupa, como decimos nosotros, y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado”, señalan los artistas con gran entusiasmo.

En este sentido, los artistas han vinculado esta evolución y la significación del álbum con los cambios sociales y culturales vividos por Venezuela en los últimos años, marcados por la diáspora y la internacionalización de su cultura. Según explican, este contexto ha permitido que su música conecte desde una identidad más definida.

COLABORACIONES

Las colaboraciones con cantantes venezolanos como Danny Ocean o Elena Rose, han sido clave para la composición del disco. El dúo dice sentir una gran admiración y respeto hacia sus compatriotas que conforman la nueva generación de artistas del país. Declaran que “fueron 14 diferentes maneras de pensar que se ligaron con las de nosotros y en cada canción teníamos que encontrar la satisfacción de todos. Entonces es aprender a respetar el criterio de otros, es valorar las opiniones de los demás, es aprender a llegar a un equilibrio en los puntos de vista y poder lograr un gran trabajo.

EL PROCESO DE COMPOSICIÓN

Los venezolanos cuentan que en este proceso de creación contaron con 15 compositores deliberando al mismo tiempo en una sala, así encontrando la mejor versión para sus canciones.

FUTURO DE CHYNO Y NACHO

Sobre cuáles son sus siguientes pasos, adelantan que quieren aprovechar este álbum para hacer giras,“queremos reactivar el tema del touring que nosotros durante la década de Chyno y Nacho lo que más hicimos fue presentaciones en vivo”. Explican que han hecho 14 canciones para que ninguna fuera su favorita “Hicimos 14 canciones para que todo el álbum tuviera la oportunidad de ser nuestro playlist favorito”.