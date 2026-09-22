El Ciclo de Música Contemporánea del Vostell Malpartida llega al Meiac de Badajoz con una trompeta y una "no-trompeta"

Archivo - Birgit Ulher y Nicolas Collins - GUNNAR LETTOW - Archivo

BADAJOZ, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ciclo de Música Contemporánea del Museo Vostell Malpartida llega este viernes, día 25, al Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) de Badajoz con una propuesta novedosa en torno a una trompeta y una "no-trompeta" a cargo de los artistas Birgit Ulher y Nicolas Collins.

De este modo, el Meiac acoge este viernes, con entrada gratuita, la programación expandida de este ciclo, en la que presenta sus propuestas atípicas y novedosas en otros centros culturales de Extremadura, en esta ocasión con la trompetista alemana Birgit Ulher y el artista estadounidense Nicolas Collins, intérprete de "no-trompeta", un instrumento con forma de trompeta que realmente es un dispositivo con circuitos electrónicos, programas informáticos y hardware.

Se trata de dos enfoques muy diferentes a un mismo instrumento musical que generan sonidos de forma diametralmente opuesta pero que conducen a resultados sonoros extrañamente similares, según indica el Museo Vostell Malpartida en nota de prensa.

Este evento se enmarca dentro de la vigesimoctava edición del Ciclo de Música Contemporánea del Museo Vostell Malpartida, cuya programación de este año coincide además con las celebraciones del cincuentenario del centro museístico de Los Barruecos.

La actividad cuenta con la colaboración del Meiac, institución que abre sus puertas para albergar esta extensión del ciclo en la ciudad de Badajoz y que continúa exhibiendo la exposición temporal 'Mirar para ver lo ausente', con fondos de ambos museos.

Esta muestra, que puede visitarse hasta el 29 de septiembre, es un proyecto expositivo específico que invita a 24 poetas a escribir versos tomando como fuente de inspiración otras tantas obras de las colecciones del Meiac y el Museo Vostell Malpartida. Cada poeta seleccionado ha escrito un texto de nueva creación que el visitante puede leer junto a las obras que los inspiran.

Esta edición del Ciclo de Música Contemporánea es una coproducción del Centro Nacional de Difusión Musical (dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura), el Consorcio Museo Vostell Malpartida, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres y la Diputación de Cáceres.

Asimismo, cuenta con la colaboración de la Embajada de Portugal en Madrid, el Instituto Camões, el Ministerio de Cultura de Portugal, la Universidad de Extremadura, la Asociación de Amigos del MVM, el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo y la cafetería-restaurante del MVM.