El cine dominicano brilla en Madrid en la gala inaugural de la XIV Muestra “Todo Cine. Todo Dominicana”

MADRID, 27 Oct (EUROPA PRESS)

El cine dominicano volvió a brillar esta noche en la capital española con la gala inaugural de la XIV edición de la muestra “Todo Cine. Todo Dominicana”, organizada por la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España, en colaboración con la Dirección General de Cine (DGCINE) y con el apoyo del Ministerio de Cultura, el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) y el Consulado General Dominicano en Madrid.

La gala, celebrada en los emblemáticos Cines Capitol de la Gran Vía, reunió a más de 200 personas en un lleno total. Entre los asistentes destacaron el embajador dominicano en España, Tony Raful; el ministro de Cultura de la República Dominicana, Roberto Ángel Salcedo; el cónsul general en Madrid, José Marte Piantini; y la directora general de la DGCINE, Marianna Vargas. También asistieron directivos del INDEX en España, miembros del cuerpo diplomático, representantes del sector cultural y de la prensa española, así como miembros de la comunidad dominicana residente en el país.

El acto inaugural tuvo como plato fuerte la proyección de “Sueños Dorados”, un documental dirigido por Mariano Pichardo y dedicado a la destacada atleta Marileidy Paulino. La producción recorre los inicios de la deportista en Don Gregorio, Nizao, hasta su consagración como medallista de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde rompió un récord mundial en los 400 metros planos femeninos con un tiempo de 48.17 segundos. El documental rinde homenaje a su inspiradora trayectoria y simboliza los valores del esfuerzo, la determinación y el orgullo nacional.

Durante su intervención, el embajador de la República Dominicana en España, Tony Raful, destacó el valor de la muestra como un espacio de encuentro cultural y de cooperación internacional. “Esta muestra es mucho más que un ciclo de películas; es un puente entre la República Dominicana y España, entre nuestros creadores y la industria cinematográfica internacional. A través del cine mostramos quiénes somos, compartimos nuestras historias y reforzamos los lazos que nos unen como pueblos hermanos”, expresó el embajador.

Por su parte, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, felicitó a la Embajada y a los organizadores por mantener este espacio de difusión y resaltó “la importancia del cine como herramienta de transformación social, motor de identidad cultural y puente de colaboración entre la República Dominicana y España”.

A su vez, la directora general de la DGCINE, Marianna Vargas destacó que la muestra refleja la diversidad y la madurez del cine dominicano actual, con voces que se expresan en distintos formatos y géneros. “Producciones como Olivia y las nubes, Pepe o Sugar Island demuestran que la República Dominicana sigue consolidándose como un referente regional y un socio estratégico de España en materia de coproducción. Más de 60 producciones se han realizado entre ambos países desde la creación de la Ley de Cine, lo que confirma la fortaleza de nuestros lazos culturales y cinematográficos”, afirmó.

La XIV edición de la Muestra Todo Cine. Todo Dominicana, que se celebrará del 25 al 28 de octubre y del 3 al 5 de noviembre en distintas salas de Madrid, ofrecerá una programación diversa con producciones como la premiada “Sugar Island”; el documental homenaje a “El Padrino II”, filmado parcialmente en Santo Domingo; y títulos destacados como “Aire”, “Olivia y las Nubes”, que incluirá un panel sobre animación; el drama “Madre, a dos centímetros de ti”, o el cortometraje “Acordes del destino”.

La muestra se consolida así como una plataforma de difusión cultural y cooperación cinematográfica, que visibiliza la creatividad dominicana y fomenta el diálogo entre creadores, productores y público de ambos países. El programa completo y las actividades paralelas pueden consultarse en los canales oficiales de la Embajada.