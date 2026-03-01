El cine español reivindica con chapas el 'FREE PALESTINE' en la alfombra de los Goya y se muestra "estupefacto" por Irán

El equipo de la película 'Los tigres' posa en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Los galardones son otorgados de manera - Alberto Paredes - Europa Press

Nominados y presentadores de la 40 edición de la Gala de los Goya, que se celebra este sábado 28 de febrero en Barcelona, han portado n su atuendo para la ceremonia chapas de sandía con el lema 'FREE PALESTINE', en su mayoría, pero también pin de banderas o pañuelos palestinos, para denunciar la situación en Gaza, al tiempo que se han mostrado "estupefactos" por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

En todo caso, preguntados por Europa Press si es el momento de recuperar el lema 'No a la guerra', las respuestas han sido dispares. Por ejemplo, el actor Luis Tosar, que portaba un pin con la bandera palestina al pasar por la alfombra roja y es uno de los presentadores de la gala, ha afirmado que no "es el lugar" y que "sería bastante arriesgado empezar a emitir juicios de un conflicto que se acaba de desatar". "No sabemos qué es lo que es esto, todos hemos estado un poco estupefactos por lo que está ocurriendo", ha añadido a preguntas de los medios a su paso por la alfombra.

"Esto básicamente nos dirige a un señor que se dedica a hacer su juego y a hablarles a todo el mundo. De momento son dos que están jugando a ver quién tiene el juguete más grande", ha añadido.

Mientras, el Goya de Honor de esta edición, Gonzalo Suárez, que también llevaba una chapa de 'FREE PALESTINE', ha lamentado que "lo peor que puede suceder es una guerra". "Y de hecho, está sucediendo. Que nos quede más o menos lejos no es un consuelo, precisamente. El no la guerra, a cualquier precio, es prioritario. De eso no cabe duda. Pero me temo que no por ponerse una chapa van a pararse, porque mientras sea el negocio de las armas, es un negocio mayor que el del cine", ha ironizado.

"Hay un señor que se permite jugar con nosotros, iba a decir al golf por meternos en un agujero negro", ha ironizado en alusión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Hernán Zin, director de la cinta 'Todos somos Gaza' junto con Yousef Hammash, candidata a 'Mejor película documental', ha defendido la importancia del 'No a la guerra' y ha denunciado que "el sionismo no solo cometió un genocidio, sino que avanza para convertirse en el poder hegemónico en la región". Además, ha denunciado que se ha producido un bombardeo a una escuela, que "ha matado a 51 niñas".

GONZALO SUÁREZ: "¿PUEDEN DEJAR DE MATAR NIÑOS POR FAVOR?"

"¿Pueden dejar de matar niños, por favor? Es que es tan aberrante. No hemos aprendido la lección. Dejemos de meternos en los asuntos de los países y que los ciudadanos decidan. Dejemos en paz a la gente y que la gente busque su libertad como lo hemos hecho nosotros. No es excusa que las mujeres y la población civil no tengan libertad en Irán para matar a 51 niñas en una escuela", ha lamentado.

El cineasta Guillermo Galoe también ha defendido la importancia de que haya espacios "para pedir el dejar las armas". "Es importantísimo. Tenemos aquí un espacio. Vivimos una época extremadamente violenta y es muy importante aprender a mirar el otro. El cine va de empatía", ha precisado.

El actor Carlos Cuevas --con chapa a favor de Palestina-- ha considerado que esta noche "debe ser una noche de reivindicación y de celebrar la cultura". En cualquier caso, ha defendido que "no hay que dejar de hablar de Palestina y, preguntado sobre si se debe recuperar el lema de 'No a la guerra' --que protagonizó la gala de 2003, cuando se produjo la invasión de Irak-- ha sido claro:" Sí, por supuesto que sí, la cultura no debe ser nunca imparcial".

Por su parte, el actor Marc Clotet también se ha mostrado partidario de recuperar este lema pues, como ha argumentado, "tendría que ser siempre". "Parece mentira que en el siglo XXI tengamos que estar todavía hablando de 'No a la guerra' o que la gente se piensa que matando va a solucionar algún problema", ha lamentado.

En la misma línea, la actriz Miriam Garlo, de 'Sorda', ha asegurado que "la paz es el camino" mientras que Natalia Sánchez ha afirmado que es "una pena seguir hablando de esto y alzando la voz". "Por desgracia nunca ha habido un alto al fuego en el mundo, siempre hay guerras, por tanto creo que sí que hay que alzar la voz", ha defendido. Por su parte, Greta Fernández ha recordado que en los Goya se suele "reivindicar bastante". "Lo que está ocurriendo es terrible en general; me da mucho miedo lo que se viene y lo que puede ocurrir", ha reconocido.

Mientras, Jedet ha reconocido que le gustaría "hacer más" y ha afirmado sentir "impotencia". "Unos gilipollas están jodiendo el mundo por su propio ego. Me da mucha pena", ha asegurado a los medios. Mientras, Aldo Comas ha lamentado que "nadie habla de los 50.000 muertos que ha habido en Irán", por lo que ha pedido acabar con los "régimenes teocráticos". "La guerra no mola. Pero nosotros somos bufones, cantantes", ha zanjado.

Por su parte, la actriz Belén Rueda ha lamentado que el lema del 'No a la guerra "ha perdido fuerza" y apuesta por hacer más trabajo individual.

