Cine Yelmo y el Teatro Real llevan una temporada de ópera en directo a salas de cine

Cartel del evento - Cedida

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

A través de +Que Cine, la exhibidora retransmitirá en exclusiva cuatro grandes títulos de la temporada 2026-2027 del Teatro Real en 26 cines, acercando la experiencia de la ópera en directo a espectadores de todo el país.

Cine Yelmo, da un nuevo paso en su apuesta por acercar la cultura a todos los públicos con una alianza inédita junto al Teatro Real. A través de +Que Cine, su ventana de contenidos alternativos, la exhibidora retransmitirá en exclusiva y en directo cuatro grandes producciones de la temporada 2026-2027 del coliseo madrileño en 26 cines de toda España.

Se trata de la primera vez que una temporada del Teatro Real podrá seguirse íntegramente en directo en salas de cine, permitiendo que miles de espectadores vivan desde la gran pantalla la emoción de algunas de las producciones operísticas más destacadas del panorama internacional.

Esta colaboración supone un nuevo hito para +Que Cine, la apuesta de Cine Yelmo por convertir sus salas en espacios donde disfrutar de grandes acontecimientos culturales, musicales y de entretenimiento en directo. Tras acercar al público conciertos, documentales, espectáculos y retransmisiones especiales, la exhibidora incorpora ahora a su programación una de las instituciones culturales más emblemáticas del país, reafirmando su compromiso por hacer la cultura más accesible y ampliar las experiencias que pueden vivirse desde la butaca del cine.

"En Cine Yelmo creemos en el poder de la gran pantalla para acercar historias, emociones y experiencias únicas. Gracias a +Que Cine hemos llevado conciertos, documentales y grandes eventos en directo a nuestras salas, y ahora damos un paso más junto al Teatro Real para hacer que la emoción de la ópera pueda vivirse desde un cine, con la misma intensidad y de forma simultánea a su representación sobre el escenario" ha destacado Metzin Guiomar Cañas Correa, Gerente Contenido

Alternativo en Cine Yelmo.

Ignacio García-Belenguer, director general del Teatro Real, ha celebrado el acuerdo con los Cines Yelmo subrayando que “esta colaboración se enmarca en el permanente empeño del Teatro Real para llevar la ópera, en las mejores condiciones de imagen y sonido, y con una realización audiovisual muy cuidada, a toda España, facilitando el acceso a un público cada vez más amplio y diversificado. El objetivo es que el espectador sienta, durante la ópera, que está sentado en una butaca del Teatro Real y comparta las emociones que se viven ahí”

Cuatro grandes títulos, en directo desde el Teatro Real

La temporada estará compuesta por cuatro retransmisiones en directo que llevarán algunas de las grandes producciones del Teatro Real a la gran pantalla:

Manon Lescaut, de Giacomo Puccini — 8 de octubre

Simon Boccanegra, de Giuseppe Verdi — 8 de enero

Norma, de Vincenzo Bellini — 22 de abril

Tannhäuser, de Richard Wagner — 3 de junio

Cada retransmisión permitirá al público disfrutar de la representación en tiempo real desde el Teatro Real, con una realización audiovisual especialmente diseñada para trasladar toda la emoción del escenario a la pantalla de cine. Además, durante los entreactos los espectadores podrán descubrir contenidos exclusivos y conocer lo que sucede entre bastidores, enriqueciendo aún más la experiencia.