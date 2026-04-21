CIS University y la Fundación Robert F. Kennedy Spain impulsan el arte con Januário Jano

Artista internacional Januário Jano - CEDIDA

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

En un mundo donde la memoria colectiva define el rumbo de las sociedades, CIS University y la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights Spain presentan un innovador workshop artístico liderado por el reconocido artista internacional Januário Jano. Esta iniciativa se enmarca en el compromiso continuo de las instituciones por fomentar una educación transformadora basada en los derechos humanos, el pensamiento crítico y la dignidad de cada persona.

A través de este programa, estudiantes universitarios explorarán el poder del arte como herramienta para cuestionar narrativas oficiales, reconstruir identidades y dar voz a historias silenciadas. La propuesta no solo busca formar profesionales, sino ciudadanos conscientes capaces de interpretar el mundo desde una perspectiva ética y humanista.

Un legado que inspira acción

El proyecto encuentra su raíz en el legado de Robert F. Kennedy, cuya visión de justicia social y compromiso con los más vulnerables continúa guiando el trabajo de la Fundación en todo el mundo. Desde su creación, la organización ha promovido programas educativos que acercan los derechos humanos a las aulas, convencida de que el cambio social comienza con la educación y la acción individual .

En España, esta misión se materializa a través de alianzas estratégicas con instituciones académicas como CIS University, que desde hace más de cuatro décadas apuesta por una formación integral basada en valores como la ética, la responsabilidad y el respeto a los derechos humanos .

Este nuevo workshop representa una evolución natural de ese compromiso, incorporando el lenguaje del arte contemporáneo como vehículo para el aprendizaje y la reflexión.

El arte como espacio de verdad y cuestionamiento

El núcleo de esta iniciativa gira en torno al trabajo del artista angoleño-británico Januário Jano, cuya práctica interdisciplinar aborda cuestiones fundamentales como la identidad, la memoria y la historia colonial. Su enfoque invita a repensar el concepto de archivo, entendido no como un registro neutral, sino como un sistema que decide qué se recuerda y qué se olvida .

Durante el workshop, los estudiantes participarán en la creación de un “archivo no fiable”, una propuesta artística en la que combinarán elementos reales y ficticios para explorar cómo se construyen las narrativas personales y colectivas. Este ejercicio permite cuestionar las versiones oficiales de la historia y descubrir verdades emocionales que a menudo quedan fuera de los registros tradicionales .

La metodología, basada en la experimentación y la reflexión crítica, refuerza la idea de que el conocimiento no es estático, sino un proceso vivo en constante construcción.

Voces que lideran el cambio

La Dra. María Díaz de la Cebosa, presidenta de CIS University y de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights Spain, ha destacado la relevancia de este tipo de iniciativas en el contexto educativo actual:

“Nuestra misión es formar seres humanos comprometidos con el bien común, capaces de cuestionar, de empatizar y de actuar. El arte tiene una capacidad única para despertar conciencias y abrir espacios de diálogo que transforman tanto a los estudiantes como a la sociedad”.

Por su parte, Januário Jano subraya la importancia de repensar la memoria desde una perspectiva crítica y creativa:

“El archivo no es solo un lugar donde guardamos el pasado, sino una herramienta que define quiénes somos. A través del arte, podemos recuperar historias olvidadas y construir nuevas formas de entender nuestra identidad” .

Estas voces reflejan un liderazgo comprometido con una educación que trasciende lo académico y se convierte en motor de cambio social.

Impacto y proyección internacional

Este workshop se suma a una trayectoria consolidada de proyectos impulsados por CIS University y sus fundaciones, que han impactado a miles de jóvenes en España y Estados Unidos a través de programas educativos y experiencias interculturales. Iniciativas como el Programa Camino de Santiago o el desarrollo del programa Speak Truth to Power han demostrado el poder de la educación para transformar vidas y construir puentes entre culturas .

La incorporación del arte como herramienta pedagógica amplía el alcance de estas acciones, posicionando a España como un referente en la innovación educativa en derechos humanos. Además, refuerza la dimensión internacional del proyecto, al integrar perspectivas globales y fomentar el diálogo entre diferentes contextos culturales.

El impacto esperado va más allá del aula: se trata de formar individuos capaces de influir positivamente en sus comunidades, promoviendo valores de justicia, inclusión y respeto.

Un llamado a construir el futuro

En un momento histórico marcado por la polarización y la incertidumbre, iniciativas como esta recuerdan el poder transformador de la educación y el compromiso individual. CIS University, la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights Spain reafirman así su misión de sembrar esperanza a través del conocimiento, la creatividad y la acción.